Mercato OM : Trois possibilités, ça discute toujours avec Kamara…

Boubacar Kamara sera libre en juin prochain et n’a pas (encore?) accepté de prolonger son contrat. Alors qu’un départ sans indemnité de transfert se précise en fin de saison, l’OM n’écarte pas la possibilité d’un départ en Italie cet hiver…

Selon le média italien ilromanista, l’OM a autorisé la Roma a discuté d’un transfert hivernal. Le club italien veut Boubacar Kamara tout de suite afin de combler le probable transfert de Diawara très proche d’un départ vers Valence. Galatasaray a aussi demandé le prêt guinéen jusqu’en juin. Pas sûr que Kamara accepte cette option sachant que des clubs plus prestigieux serait à l’affût mais pour un recrutement en juin…

Selon @ilRomanistaweb, l’#OM aurait donné son accord à la Roma pour négocier avec Kamara.

👉Mourinho l’aurait appelé

👉Le marseillais serait très tenté d’aller jusqu’au bout de son contrat afin de voir les offres anglaises en juin

Pablo Longoria a fait le point sur le dossier Kamara, jeudi lors de la conférence de presse de présentation de Sead Kolasinac…

Le respect de Bouba pour ce club est grand — Longoria

« On a beaucoup discuté ces dernières semaines. Les relations entre tout le monde sont bonnes, il y a un respect mutuel, entre le club, le joueur, l’entourage du joueur. Tout le monde est dans une position de respect. La logique commune : s’il arrive une offre bonne pour le joueur et bonne pour le club, on écoute et on voit. On verra pour la décision en juin. C’est vrai que ce n’est pas plaisant pour le club d’avoir des joueurs en fin de contrat, on l’a rappelé plusieurs fois cette saison, mais le respect de Bouba pour ce club est grand. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/02/2022)

L’ancien défenseur de l’OM Eric Di Meco a de nouveau évoqué la gestion du cas Steve Mandanda devenu remplaçant de Paul Lopes cette saison.

« Si tu es le petit Kamara, que tu regardes comment on se comporte avec Mandanda, une légende du club, et qu’on veut que tu prolonges, tu te dis : “Vous le traitez comme ça et vous voulez que moi je prolonge ?” (…) Pau Lopez, j’espère bien qu’il sait faire des arrêts. Mais je n’aime pas ce que l’OM a fait à Mandanda. Je ne dis pas qu’il fallait le faire jouer. Mais quand Pau Lopez arrive, dis-lui d’aller sur le banc ou ailleurs s’il veut jouer. Mais je sais de source sûre qu’on n’a pas été honnête avec lui » Eric Di Meco – Source: La Provence (19/02/2022)

