Mercato OM : « Tu me le ramènes dans mon équipe », quand Bielsa réclamait ce jeune crack à Labrune !

Ancien coach de l’Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa marque les joueurs qui ont la possibilité de jouer sous ses ordres. Ça n’aura pas échappé à Fares Bahlouli qui l’a connu au LOSC. Seulement, il aurait aussi pu l’avoir à l’OM.

Dans un entretien accordé à So Foot, Fares Bahlouli est revenu sur plusieurs moments de sa carrière. Il s’est notamment exprimé sur les moments qu’il a vécu aux côtés de Marcelo Bielsa, un entraîneur qui l’a particulièrement marqué lorsqu’il était au LOSC. Il aurait également pu évoluer sous ses ordres à Marseille, avant que l’Argentin ne quitte l’OM.

« Je suis convoqué au Tournoi de Toulon, on le gagne avec l’équipe de France, a raconté le milieu offensif actuellement sans club. Je fais une super compétition. Derrière, beaucoup de clubs sont intéressés, mais je discute avec Monaco depuis février. Luis Campos me fait un gros pressing, il m’appelle souvent, il vient me voir. Mais au moment du Tournoi de Toulon, j’hésite, car Marcelo Bielsa, qui entraîne Marseille, vient voir mon premier match. Au bout de vingt minutes de jeu, il dit au président de l’OM : « Tu me le ramènes dans mon équipe ! » Vincent Labrune appelle mon agent : « Bielsa veut Farès à tout prix. » Quand il s’intéresse à toi, tu n’es pas indifférent… Je vais à Monaco. J’ai suivi mon instinct, et heureusement, car c’est l’été où Bielsa s’en va », a expliqué Bahlouli à So Foot.

Il pue le foot, il connaît le foot, il vit pour le foot, il donne sa vie pour le foot

« C’est le meilleur entraîneur qui puisse exister. 𝗟𝗲 𝗺𝗲𝗰 𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶̂𝘁 𝗺𝗶𝗲𝘂𝘅 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗼𝗶-𝗺𝗲̂𝗺𝗲 ! 𝗜𝗹 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲 𝟮𝟬 𝗮̀ 𝟯𝟬 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝘀 𝗽𝗮𝗿 𝗷𝗼𝘂𝗿, 𝗶𝗹 𝗻𝗲 𝘀’𝗮𝗿𝗿𝗲̂𝘁𝗲 𝗽𝗮𝘀 ! Une fois, je joue 35 minutes dans un match de Ligue 1. Il me dit que je vais aller jouer avec la réserve : « 𝐽𝑒 𝑚𝑒 𝑓𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑢 𝑣𝑎𝑠 𝑗𝑜𝑢𝑒𝑟, 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑗𝑒 𝑣𝑒𝑢𝑥 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑢 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑒𝑠 12 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒̀𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑢 𝑝𝑙𝑢𝑠 ! ». Il me met le GPS. Je suis ailier droit. Il vient et se met de mon côté. Il est en transe ! Tout le match derrière en train de me faire courir. Je fais 12,7 km. Je n’ai jamais autant couru de ma vie. J’ai des problèmes personnels, il les prend à cœur, il est là pour moi. Non, vraiment… Un coup de cœur footballistiquement et humainement parlant. Il pue le foot, il connaît le foot, il vit pour le foot, il donne sa vie pour le foot »