Mercato : L’OM aurait pu rater l’excellent coup Geronimo Rulli…

L’Olympique de Marseille avait coché plusieurs noms de gardiens pour l’été dernier. Finalement, c’est Rulli qui est venu dans le club marseillais. Brice Samba revient sur son possible départ de Lens.

Geronimo Rulli est considéré par beaucoup comme l’une des meilleures recrues de l’Olympique de Marseille cette saison. Pourtant, le club avait coché le nom de plusieurs autres gardiens avant lui, comme Brice Samba. L’international français s’est exprimé sur cette possibilité auprès de L’Equipe.

« Des trucs ont été dits (un intérêt de l’OM entre autres). Après, c’est derrière moi. Là, c’est le futur que je vois, le prochain entraînement. Pour le reste, il faut poser la question au club. Peut-être qu’ils ont eu des offres dont je n’étais pas au courant (rires). Il y avait du bruit, parce que ça parlait. Moi, je savais ce que je voulais depuis le début. Après, bien sûr qu’il y a toujours des choses que tu ne maîtrises pas, un gros club peut venir, poser de l’argent. Mais j’ai toujours été serein. J’ai un contrat (jusqu’en 2028), donc je m’étais préparé à revenir », a expliqué le portier du RC Lens.

Les points forts de Rulli décortiqués par un spécialiste !

Dans des propos confiés à la Provence, Alain Casanova considère Gerónimo Rulli comme un « gardien complet ». Il explique que l’Argentin, plus mature qu’à ses débuts à Montpellier, a su développer une stabilité impressionnante. « Il est désormais plus mature », affirme Casanova. L’évolution de Rulli a été marquée par des expériences enrichissantes, notamment à l’Ajax, où il a gagné en régularité. Aujourd’hui, il incarne un gardien fiable, capable de répondre présent lors des moments clés, assurant ainsi une grande solidité pour l’OM. « Un gardien complet, qui est désormais plus mature que lors de son passage à Montpellier. Je le suivais quand il était en Espagne et j’ai l’impression qu’il est sur la lignée de sa saison à l’Ajax. »

Rulli, calme et stabilité

Ce qui distingue particulièrement Rulli des autres gardiens argentins, comme Emiliano « Dibu » Martínez, c’est son calme. Casanova loue sa capacité à rester « posé » et « stable », même dans les moments les plus intenses. Cette sérénité lui permet de rester concentré et de prendre les bonnes décisions dans des situations de pression, ce qui en fait un atout précieux pour l’Olympique de Marseille.

Proactivité et lecture de Jeu

L’un des points forts de Rulli est sa lecture du jeu. Casanova souligne que le gardien est « présent dans le dos de sa défense » et qu’il fait preuve d’une grande « proactivité ». Il anticipe les situations et prend des initiatives pour organiser le jeu et protéger son équipe. Cette capacité à lire le jeu et à intervenir au bon moment fait de lui un élément essentiel dans le système défensif de l’OM.

Une concentration inébranlable

Casanova met également en avant la concentration de Rulli, qui reste au sommet de son jeu tout au long des matchs. « Il n’a pas de temps faibles », souligne-t-il. Cette attention constante permet à Rulli de réaliser des arrêts décisifs et de maintenir une solidité dans les buts.

Conclusion

Pour Casanova, Gerónimo Rulli est l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1, grâce à sa régularité, son calme et sa concentration. Il incarne une sécurité précieuse pour l’OM et s’affirme comme un pilier essentiel pour les ambitions du club, tant en Ligue 1 qu’en Europe.