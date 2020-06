Mercato OM : « Tu peux mettre des gens comme Pickeu, si le club n’a pas d’argent… »

Sur l’antenne de RTL, Stéphane Pauwels s’est exprimé sur la situation de l’Olympique de Marseille. Il ne comprend pas pourquoi AVB est resté alors que le projet est au point mort.

La situation financière de l’Olympique de Marseille n’est pas au mieux… Pourtant, le club subit une restructuration sportive avec le départ d’Andoni Zubizarreta.

Avec ce groupe-là, faire mieux, c’est Lourdes… — PAUWELS

Stéphane Pauwels a analysé la décision d’André Villas-Boas de rester au club… Mais selon lui, ce sera très difficile de faire mieux que la saison prochaine.

A LIRE AUSSI : Vente OM : « L’objectif étant d’avoir le club au prix le plus bas possible… »

« Villas-Boas, on devrait tous être contents qu’il reste à Marseille. Avoir de bons techniciens dans notre championnat, c’est une valeur ajoutée. Cette saison, il a optimisé au maximum ses joueurs. Avec une équipe moyenne, il a réussi à finir à la deuxième place, c’est un miracle du football. Je pense que Villas-Boas a été très surpris du départ de Zubizarreta. Il a cru que de gros clubs allaient venir pour lui, mais au final non, donc il reste. Mais moi, à sa place, je ne serais pas resté à l’OM. Avec ce groupe-là, faire mieux, c’est Lourdes… Ça va être très compliqué. Même avec le meilleur directeur sportif possible, et sans argent, quel sera le mercato ? AVB va jouer avec quoi ? Eyraud a sauvé sa peau grâce à Villas-Boas, même si c’est McCourt qui a pris la décision. Luis Campos ? Il n’ira pas à Marseille, il n’est pas dingo. Ça n’a jamais été imaginé, sauf dans certains médias… Le problème de l’OM, c’est l’argent. Tu peux mettre des gens comme Pickeu, si le club n’a pas d’argent, ça va être compliqué. C’est à McCourt de remettre de l’argent, mais il ne veut pas… »

Stéphane Pauwels – Source : RTL