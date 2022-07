Mercato OM : Tudor a déjà deux joueurs de Serie A à 0€ en tête?

L’Olympique de Marseille a enfin officialisé l’arrivée d’Igor Tudor ! Le coach croate aurait déjà ciblé deux joueurs pour son mercato !

Igor Tudor est marseillais ! Le coach croate a signé ce lundi un contrat de deux ans, comme Football Club de Marseille vous l’annonçait en exclusivité dès vendredi après l’annonce du départ de Jorge Sampaoli.

L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 au poste d’entraîneur.✍️ Libre de tout contrat, le technicien croate 🇭🇷 s’est engagé pour deux ans avec le club olympien. 🔵⚪️ Plus d’infos 👉 https://t.co/pWIguf360u pic.twitter.com/T2PAvrhiDI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2022

Igor Tudor veut Vecino et Mertens?

L’Olympique de Marseille a avancé dans son mercato avec deux recrues : Samuel Gigot et Isaak Touré. Les deux défenseurs centraux ont renforcé l’effectif d’Igor Tudor mais il va falloir des attaquants et un milieu de terrain pour remplacer Kamara !

L’entraîneur croate aurait coché le nom de deux joueurs à ces postes comme l’explique l’agence de presse italienne ANSA. Dries Mertens ainsi que Matias Vecino seraient dans le viseur de Tudor. Ces deux noms ont déjà été cités dans les médias italienne comme des pistes de l’OM, même avant l’arrivée du Croate.

🔵 Igor Tudor aurait ciblé Dries Mertens et Matias Vecino, rapporte l’ANSA, agence de presse italienne. Le technicien croate, tout juste officialisé sur le banc de l’OM, a croisé les deux joueurs lors de son passage en Serie A. https://t.co/5OO5dkpP6x — RMC Sport (@RMCsport) July 4, 2022

Mertens? C’est quand même un excellent joueur

Extrait de l’émission « Apéro Mercato », Byllel nous donne son sentiment quant à la rumeur Dries Mertens, pour lui c’est une piste intéressante au poste de numéro 9.

« C’est quand même un excellent joueur, il peut jouer aussi à plusieurs postes. Si on avait un budget salaire intéressant, je te dirais que c’est pas un joueur sur lequel tu peux cracher. Même si j’ai bien peur qu’à 35 ans, quoique quand on voit Payet ce qu’il est capable de faire à 35 ou 36 ans, s’il peut nous tirer une ou deux bonnes années au niveau auquel il est aujourd’hui. La seul chose qui me fait peur aujourd’hui c’est la ligue 1 et le gabarit, il est peu frêle, un peu léger pour la ligue 1, mais il peut faire mal aussi. » Byllel – Source : Football Club de Marseille 09/06/2022