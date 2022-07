Mercato OM : Un ancien attaquant de Monaco proposé à Longoria?

L’Olympique de Marseille est à la recherche de recrues pour le mercato estival 2022… D’après Foot Senegal, le club a reçu Keita Baldé comme proposition au poste d’attaquant !

Igor Tudor n’est pas encore arrivé à l’Olympique de Marseille mais l’officialisation ne devrait pas tarder. Le coach croate aura forcément son mot à dire sur le recrutement. D’après plusieurs correspondants et consultants qui le connaissent, il propose un jeu porté sur l’avant et réclame de la vitesse en attaque.

Baldé proposé à Longoria?

Arek Milik n’a pas forcément ce profil… A voir ce que la direction va faire dans ce dossier et si le Polonais sera remplacé ou non. Une chose est sûre, Pablo Longoria et Javier Ribalta continuent de chercher des renforts à différents postes.

D’après les informations de Foot Senegal, l’OM aurait reçu une proposition de la part de l’agent de Keita Baldé ! L’ancien attaquant de l’AS Monaco est libre de tout contrat après son départ de Cagliari. Athlétique (1,90m) et rapide, il pourrait avoir le profil réclamé par le nouveau coach Igor Tudor et a l’avantage d’être gratuit. L’Olympique de Marseille ne ferait pas du Sénégalais sa priorité mais la porte ne semble pas fermée.

🇸🇳 Keita Baldé aurait récemment été proposé à l’OM. Il reste libre de tout contrat. Pour le moment il n’est pas une priorité pour l’OM. #TeamOM | #MercatOM [Foot Sénégal] pic.twitter.com/qiNlnWaqLz — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 3, 2022

McCourt continue d’investir dans le club. On a plus de moyens que la saison dernière — Longoria

« Manque de moyens ? Non, ce qui nous permet de jouer la C1 c’est la stabilité économique. C’est une question importante. On a un propriétaire solide. Le niveau d’ambition doit être grand dans ce club. Le timing du propriétaire est le même que celui du club. Il continue d’investir dans le club. On a plus de moyens que la saison dernière. La C1 permet de retenir les joueurs. Il faut être patient dans ce mercato. C’est un mercato stratégique. Vendre des joueurs est important. On peut dire qu’on continue avec le même effectif, on veut être plus compétitif. Il faut être actif sur le marché. Gigot est un très bon joueur. Touré aussi. C’est un mercato très lent. La saison dernière, les joueurs ne sont arrivés qu’en juillet. Je me sens à l’aise avec le mercato. » Pablo Longoria – source : RMC / Conférence de presse (01/02/2022)