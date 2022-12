Mercato OM : Tudor a tranché concernant Gerson ?

Pablo Longoria reste impassible sur le dossier Gerson mais Flamengo joue la montre et sait que le temps ne peut que forcer la main de Longoria. Selon plusieurs médias brésiliens, Igor Tudor ne compte pas sur le milieu de terrain…

L’Equipe expliquait ce matin que Tudor devrait miser sur Valentin Rongier et probablement Pape Gueye face au TFC. Gerson ne semble pas concerné et le quotidien sportif français estime que « le joueur, quant à lui, paraît décidé à quitter le club olympien et espère un dénouement heureux. » De plus, selon le media brésilien ge.globo, « Igor Tudor ​​a déjà fait savoir qu’il ne comptait pas Gerson, qui s’entraîne à part. »

Tudor ne convoquera pas Gerson face au TFC ?

Flamengo mantém calma por Gerson pois sabe que o Olympique terá que vendê-lo caso o técnico Tudor não mude de ideia em relação a não utilizá-lo. Fla quer, Gerson quer, e Vítor Pereira quer a contratação. O clube aguarda que o Olympique ceda.

Il y a deux jours, selon des informations du journaliste Mauro Cezar, les représentants de Flamengo et ceux de l’OM se sont rencontrés il y a quelques jours et le board olympien n’a toujours pas baissé le prix attendu initialement : 20 millions d’euros. Une somme trop élevée pour les dirigeants Mengão, qui n’abandonnent pas totalement l’idée de faire revenir leur ancien milieu, mais qui songent à d’autres noms pour renforcer ce secteur de jeu.

Tem vídeo no canal: Flamengo faz reunião com Olympique sobre Gerson, não consegue avançar, estuda mais nomes e posições

Même si Jorge Sampaoli voudrait également faire venir Gerson à Séville, le prix refroidit toujours… A moins d’une offre surprise, Gerson devrait rester à Marseille pour le reste de la saison.

Selon le média brésilien Lance, « la situation de Gerson à l’Olympique de Marseille est de plus en plus délicate. Après un imbroglio avec l’entraîneur Igor Tudor, le milieu de terrain ne restera pas en France, mais n’a toujours pas réussi à trouver une destination pour 2023. Le Brésilien s’entraîne séparément du reste de l’équipe et rêve d’un retour au Brésil, plus précisément à Flamengo. Pour le moment, cependant, il n’y a pas de rapprochement entre les parties. »

Concernant Gerson, c’est une situation très difficile — Marcos Braz

Les dirigeants brésiliens n’ont vraisemblablement pas les moyens de payer les 20 millions d’euros réclamés par leurs homologues marseillais. Le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, a de évoqué ce dossier. Il semble vouloir calmer un peu le jeu avec l’OM.

« Concernant Gerson, c’est une situation très difficile. Malgré le désir du joueur, de l’agent et de Flamengo, il y a un processus à respecter. Nous respectons beaucoup l’Olympique de Marseille, qui était notre partenaire quand nous avons vendu le joueur. Nous allons nous calmer et nous verrons si nous pourrons structurer ce transfert » Marcos Braz – Vice-président de Flamengo – UOL