Mercato OM : « Tudor a travaillé en Serie A, les recrues viendront peut-être de là-bas… »

Sur le plateau de « Débat Foot Marseille », Thierry Audibert, consultant FCM, revient sur l’arrivée de Tudor et les recrues qui pourraient le suivre du championnat italien.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille », Thierry Audibert interrogé quant au mercato avec l’arrivée de Tudor, pense que des joueurs de Serie A pourrait le suivre, mais tient à préciser que c’est Longoria qui garde la main sur le mercato, comme il l’a fait pour l’arrivée d’Igor Tudor justement.

« L’arrivée de Tudor ? ça a vraiment la patte Longoria » – Audibert

« Depuis combien temps Tudor travaille sur l’effectif, parce qu’il a dû commencer à avaler pas mal de match de l’OM 2021/2022 pour essayer de comprendre vraiment quels joueurs il a sous la main à partir de maintenant. Et puis pour évaluer les éléments qui lui manquerait pour aller un peu plus vers sa philosophie à lui. Alors effectivement il a travaillé dans le championnat italien, c’est peut-être de là que viendront la plupart des recrues mais avec Longoria aussi qui a sûrement préparé son mercato de son côté, on peut avoir aussi des surprises. Ce que je voulais dire aussi c’est que l’arrivée de Tudor, je pense qu’il n’y a que Longoria qui pouvait y penser dans le panorama de la Ligue 1, c’est pas un entraîneur auquel aurait pensé forcément un autre club, donc ça a vraiment la patte Longoria aussi et peut-être Ribalta » Thierry Audibert Source : Football Club de Marseille (04/07/2022)