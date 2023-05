Mercato OM – Tudor « C’est un joueur que l’on voulait »

Igor Tudor était présent en conférence de presse d’avant match au centre RLD ce vendredi avant la reception du SCO ce dimanche. Le coach olympien a évoqué le cas de Ruslan Malinovskyi, plutôt en difficulté face à Lens.

Igor Tudor a tout d’abord reconnu les difficultés face à Lens de sa recrue hivernale, « c’est vrai qu’il a perdu des ballons importants en deuxième période (contre Lens), mais il a été bon contre Lyon. » Pour autant, l’entraineur croate précise qu’il voulait vraiment Malinovskyi et qu’il faut lui laisser du temps: « Mais c’est un joueur qu’on voulait, parce qu’il a beaucoup de technique, il a une mentalité fantastique, il comprend le football. Bien sûr, il y a de la pression, tout joueur a besoin d’adaptation, notamment parce qu’il vient du championnat italien. Venir dans des grands clubs, ça a des conséquences. Mais je crois en lui, pour son football mais aussi ses qualités humaines ».

Tudor a aussi évoqué les fameux détails qui font tourner les matches : « On pourrait parler des heures des détails. Les détails sont parfois des détails, parfois non, ce sont des gros trucs. Parfois, les détails décident du match, parfois non. Les détails, ça peut être les joueurs, mais aussi les entraîneurs. Kolasinac contre Tottenham ou le but annulé d’Alexis Sanchez, ce sont des détails qui peuvent changer l’année. Mais à la fin, il faut travailler sur ce qu’on peut changer pour éviter ces petits détails. Il a bien sûr le choix des joueurs, pour trouver ceux qui font moins d’erreurs. Mais quand vous parlez de détails, on ne parle pas de détails mais de choses très importantes. C’est un très bon sujet, mais on n’a pas assez de temps pour en discuter ».