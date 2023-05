OM : Malinovskyi dans le dur !

Ce samedi, l’Olympique de Marseille s’est incliné 2-1 à Lens. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Ruslan Malinovskyi.

L’OM jouait gros lors de ce déplacement à Lens samedi. Les marseillais ont proposé une grosse première mi-temps avec des occasions franches pour Clauss et un but refusé à Alexis Sanchez par Monsieur Turpin et la VAR. Seko Fofana a une première fois trouvé le poteau, avant d’ouvrir le score suite à une second ballon. Mené 1-0 à la pause, l’OM a eu plus de mal en seconde période avec notamment la sortie sur blessure de Sanchez. Lens a doublé la mise suite à une erreur d’inattention et il a fallu attendre les entrées de Guendouzi et Payet en fin de rencontre pour que le meneur de jeu marque enfin pour le club olympien. Insuffisant toutefois pour éviter la défaite, Lens passe 2e et compte 2 points d’avance sur l’OM !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : C1 ou pas, Longoria prévoit déjà de gros changements !

A lire AUSSI : Lens vs OM : Qui a le meilleur calendrier ?

La note de Ruslan Malinovskyi : 3/10

Son appréciation

« Malinovskyi dans le dur !

Il ne rechigne pas à la tâche, il provoque des fautes et offre un beau coup franc pour la tête de Balerdi en début de seconde période, mais pour le reste… De retour dans le onze, le milieu offensif a eu du mal a exister, pas assez tranchant dans ses appels. Surtout, il a connu un énorme déchet technique dans ses contrôle ou encore ses passes. Un niveau de jeu bien loin de ce qu’il peut proposer…

Les notes des médias

L’Equipe 4/10 Il ne se cache pas sur les duels, et obtient ainsi un coup-franc très dangereux (45e+1) et le carton de Frankowski sur la même action. Un super coup-franc pour la tête de Balerdi (51e), au-dessus. Il manque en revanche de promptitude dans les grands espaces, ses appels ne sont pas assez tranchés, son pressing en-dessous de ses camarades Sanchez et Ünder. Remplacé par PAYET, buteur (88e). Maxifoot 3/10 De retour dans le onze après sa blessure, le milieu offensif a déçu dans cette affiche. L’Ukrainien n’a pas toujours été dans le bon tempo et s’est montré trop imprécis techniquement. Footmercato 4/10 L’Ukrainien a été présent en attaque dans le premier acte avec une première tentative loupée (14e). Il a fait preuve d’une grosse adversité pour provoquer des fautes et des coups de pied arrêtés. Le milieu marseillais a délivré un caviar peu avant la pause pour Veretout (45e+3). Tout comme en seconde période avec plusieurs tentatives inespérées (47e, 53e). Beaucoup d’opportunités mais en réel manque de justesse.

RETROUVEZ Notre debrief après cette défaite face à Lens

C’était un bon match. Malheureusement on a perdu. On doit les féliciter. Il reste quatre matches, on va les jouer à fond. Les 20 dernières minutes, l’intensité du match est descendue, c’était le moment de faire des changements. Au foot, ce n’est pas important si c’est mérité ou pas. L’important, c’est la victoire… Les détails ont fait la différence, comme souvent dans le football. Ils ont pressé fort, nous aussi. Ils ont eu des occasions, nous aussi. On a concédé un but sur corner. J’ai dit à l’arbitre qu’il avait eu le courage – je dis bien le courage – d’annuler le but mais pas de donner un deuxième carton à Medina. Il a eu les couilles de le faire dans un sens mais pas dans l’autre. » a déclaré Igor Tudor en conférence de presse après cette défaite…