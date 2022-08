Mercato OM : Tudor veut un autre joueur et rassure Touré !

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille Igor Tudor était présent en conférence de presse à 24H de la réception de Clermont en Ligue 1 en Ligue 1. Il a notamment évoqué la possible arrivée de Malinovskyi et la situation d’Isaac Touré.

L’Olympique de Marseille reçoit Clermont ce mercredi (coup d’envoi à 21h). L’entraîneur du club marseillais Igor Tudor était présent en conférence de presse ce mardi après-midi pour évoquer la fin du mercato marseillais. Il est revenu sur une possible arrivée de l’ukrainien Ruslan Malinovskyi à Marseille. Il a également évoqué la situation d’Isaac Touré. Le croate estime que l’ancien havrais a beaucoup de potentiel mais doit encore progresser.

« On a un bel effectif, l’idée c’est d’ajouter un joueur derrière l’attaquant. Guendouzi et Gerson peuvent jouer plus haut ou plus bas. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (30/08/2022)

« Isaak Touré est un bon joueur, on compte sur lui, il est très jeune, il vient de la Ligue 2. Sur les matchs amicaux, il a limité joué trop bien ! Mais ça ne veut pas dire que l’on ne va pas l’utiliser, il a un très bon potentiel. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (30/08/2022)

