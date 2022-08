Samuel Gigot a livré ce mardi une interview à la Provence. Il revient sur ses premiers pas dans le club de son enfance et sur ses premiers pas au Stade Vélodrome

Recruté lors du mercato hivernal, Samuel Gigot a enfin posé ses valises à Marseille après avoir été prêté six mois en Russie. Le natif d’Avignon a officiellement rejoint l’Olympique de Marseille cet été. Il est revenu dans un interview accordé à la Provence ce mardi sur son arrivée à Marseille. S’il explique vivre un rêve éveillé depuis son arrivée à Marseille, il affirme ses ambitions et est déterminé à s’imposer à l’OM.

» C’est exceptionnel, c’est une immense fierté. Je viens d’ici, porter le maillot de l’OM, jouer au Stade Vélodrome, c’était un rêve. Pour mon premier match de championnat et même contre le Milan en amical, c’était une vraie fierté. Il y a une montée d’adrénaline. Ça booste. Ça donne envie de se dépasser. Le vivre de l’intérieur, c’est fou. On sait que, à l’OM, les supporters aiment les joueurs qui mouillent le maillot. on se sait attendus mais ça fait partie du métier. Ici, tous les matchs sont regardés, tous les faits et gestes sont épiés mais c’est à moi de m’adapter. Samuel Gigot – Source : La Provence (30/08/2022)

Il faut se lâcher et tout donner – Samuel Gigot

Le défenseur de 28 ans est aussi revenu sur la possibilité de jouer la Ligue des Champions avec l’OM. Il explique être prêts pour ce genre de rendez-vous et affirme ses ambitions pour la saison.

« C’est le très haut niveau. Chaque match sera difficile. Ce sera une première pour moi. Je n’ai disputé que les barrages pour l’instant sans réussir à les passer. Pouvoir vivre ces moments avec mon club de cœur, c’est un rêve. J’ai envie de jouer le maximum de matchs, je veux m’imposer à l’OM. Je vais donner le meilleur de moi-même. Je ne veux pas avoir de regrets. Je sais déjà la chance que j’ai de pouvoir jouer au foot chaque jour. Il faut se lâcher et tout donner ». Samuel Gigot – Source : La Provence (30/08/2022)

Gigot, « ça va être une belle surprise

Massilia 1978 est revenu pour FCM sur l’arrivée de Samuel Gigot à Marseille. Selon lui, les phocéens pourraient avoir fait une très bonne affaire avec ce joueur à la réputation de guerrier qui présente de solides références défensives.

« Très bon joueur Gigot. Je suis très confiant et surtout j’ai de très bon retours, je pense qu’on a fait un très gros coup. Ça coute rien, il a de bonnes références, joueur de club, taulier en Russie où c’est pas simple de jouer et puis c’est un gars d’ici et lui vraiment, il vient avec l’écharpe donc je pense que ça va être une belle surprise, je suis très confiant pour l’an prochain ». Massilia 1978– Source: Football Club Marseille (09/05/2022)