Mercato OM – Un ancien coach du PSG l’annonce : « Villas-Boas est en train de préparer sa sortie… »

André Villas-Boas doit faire avec des moyens limités. Le technicien portugais était au courant de la situation financière du club lors de son arrivée, il ne pensait pas pour autant que cela prendra le pas sur le sportif. Selon Luis Fernandez, AVB pourrait quitter le club olympien dès cet été…

Sur beIN Sports, l’ancien international français et coach du PSG estime que Villas-Boas fait un travail remarquable. Luis Fernandez estime par contre qu’AVB a été touché par les manigances du président Eyraud et qu’il prépare son départ…

Villas-Boas fait une saison remarquable — Fernandez

« Depuis que Villas-Boas est arrivé, il a apporté sa patte, il a changé l’OM. Cette équipe est bien disciplinée, bien en place, chaque joueur a son poste. Villas-Boas a décidé de mettre une animation en 4-3-3 avec Payet à gauche… Moi, j’aimerais que Benedetto joue avec quelqu’un d’autre à côté de lui, histoire d’avoir un peu plus de poids au niveau offensif. (…) Les déclarations de Villas-Boas ? Pour moi, ça n’a pas semé le trouble. Contre Bordeaux, l’attitude du groupe était bonne. AVB va aller au bout de la saison. Et il est en train de préparer sa sortie. Ce qui s’est dit et ce qui s’est fait au sein du club, ça l’a certainement touché. C’est un entraîneur. En attendant, le groupe adhère, l’équipe n’est pas perturbée. Ils n’ont pas de profondeur de banc, mais ils sont là. En plus, il n’y a pas eu de mercato. Sans rien, Villas-Boas fait une saison remarquable, il arrive à tirer le maximum de son groupe. Il va essayer d’aller au bout en terminant sur le podium de la L1. Et ce serait déjà fabuleux. » Luis Fernandez – Source: beIN Sports