Mercato OM : Un ancien d’Arsenal prévient Saliba !

William Saliba se sent bien à l’OM et pourrait envisager de rester… Arsenal espèrerait cependant le récupérer. Pour William Gallas, l’international français va devoir faire un séjour sur le banc avant d’être titulaire chez les Gunners !

L’Olympique de Marseille a réalisé un super coup avec William Saliba. Le défenseur français est même devenu international sous les couleurs marseillais, signant même sa première sélection au Vélodrome avec un soutien incroyable des supporters présents au Stade.

Prêté sans option d’achat, il se pourrait que le défenseur central ne reste pas à Marseille et retourne à Arsenal. S’il prend cette décision ou que l’OM ne peut pas aligner les millions réclamés par le club anglais, William Gallas a prévenu Saliba : il ira certainement faire un séjour sur le banc !

« S’il revient à Arsenal, il doit être prêt à, peut-être, être sur le banc au début, car pour le moment vous avez Ben White et Gabriel. Il doit accepter la possibilité d’être sur le banc. Il doit comprendre cela et être prêt, sinon il ne faut pas qu’il revienne à Arsenal, car ce sera difficile. (…) Saliba n’a que 21 ans. Il a joué 30 matchs ou plus à Marseille, donc s’il retourne à Arsenal, il voudra jouer à nouveau. Et s’il se retrouve sur le banc, il sera contrarié » William Gallas – Source : Goal

On sait jamais, il me reste deux mois il faut déjà que je prouve qu’il faut me garder — Saliba

« Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été, le foot ça change beaucoup. On sait jamais, il me reste deux mois il faut déjà que je prouve qu’il faut me garder, ça peut vite tourner au vinaigre. Marseille c’est incroyable. C’est pour ça, comme je suis prêté qu’une année, chaque match à domicile je profite comme si c’était le dernier parce que je ne suis pas sûr de retrouver une ambiance comme celle-ci ailleurs, donc j’en profite au cas où je ne revienne pas ici » William Saliba – Source : Le Vestiaire RMC (09/04/22)