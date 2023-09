Mercato OM : Un ancien du club postule déjà pour le poste de coach !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que Marcelino aurait annoncé son départ à ses joueurs mais que la direction de l’OM n’aurait pas accepté son départ, un ancien joueur du club se propose déjà. Brandao affiche son envie de venir entrainer le club olympien !

En effet, via son compte X (ex Twitter), Brandao a fait savoir qu’il était disponible pour prendre la suite de Marcelino à l’OM : « je suis déjà prêt » a-t-il publié avec le #CoachBrandao. Il a ensuite précisé : « je connais très bien la Ligue 1 et j’ai déjà remporté 7 titres. »

Je connais très bien la Ligue 1 et j’ai déjà remporté 7 titres

Avant de rajouter : « Ce qui compte, ce n’est pas l’homme qui critique ou celui qui souligne comment l’homme courageux a trébuché, ou quand l’entrepreneur aurait pu obtenir un plus grand succès. L’important, en vérité, est l’homme qui est dans l’arène, le visage couvert de poussière, de sueur et de sang; qui se bat courageusement, fait des erreurs, puis tente de toucher la cible. Il est celui qui connaît les grands enthousiasmes, les grandes dévotions, et qui se consume dans une juste cause. Il est celui qui, dans le succès, connaît le mieux le triomphe final des grandes actions, et qui, s’il échoue, échoue au moins hardiment, afin que sa place ne soit jamais parmi les âmes timides, qui ne connaissent ni victoire ni défaite… »

