Mercato OM : Un ancien international français (libre) comme recrue surprise ?

Alors que la 9e recrue de l’OM est attendue à Marseille en début de soirée (Bamo Meité), Pablo Longoria peut-il faire un transfert surprise d’ici demain soir ? Selon FootMercato, Marseille surveille avec intérêt le cas de Yann M’Villa, libre de tout contrat.

En effet, selon FootMercato, « Yann M’Vila est en plus libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec l’Olympiakos. Ces dernières semaines, Marseille s’était penché sur son cas. » Cependant, le club le plus chaud sur le dossier serait Fulham.

A lire : OM : Quel onze face à Nantes ?

A lire aussi : OM : Marcelino annonce 4 absents et une première face à Nantes !

🚨EXCL: ⚪️⚫️🇫🇷 #PL |

◉ Fulham consider Yann M’Vila as priority midfielder target to replace João Palhinha who is on verge to join Bayern Munich ‼️

◉ Yann M’Vila is also on OM shortlist ❗️https://t.co/em6D9BTiSW pic.twitter.com/9E3v8wIvU5

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 31, 2023