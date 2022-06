Mercato OM : Un attaquant anglais toujours visé par Longoria ?

Via son compte Twitter, le journaliste italien, habituellement bien informé, Fabrizio Romano a annoncé que West Ham, Southampton, Brighton et Everton sont sur le coup pour recruter Stephy Mavididi. Ce dernier précise que les négociations avancent même si un accord n’a pas encore été trouvé. Néanmoins tout pourrait se régler dans les semaines à venir. Il ajoute aussi qu’il y a aussi un club français qui aimerait s’attacher les services de Mavididi, il s’agit de l’Olympique de Marseille. Arrivé il y a deux saisons à Montpellier et sous contrat jusqu’en 2024, l’attaquant anglais disposerait d’un bon de sortie mais pas à n’importe quel prix.

