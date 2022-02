Mercato OM : Un autre club de Ligue 1 veut récupérer Seko Fofana !

L’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli n’a pas caché son envie de récupérer Seko Fofana… L’Ivoirien affole la Ligue 1 et notamment Lyon qui a coché son nom pour remplacer Aouar ou Paqueta.

Selon les informations de RMC Sport, Seko Fofana serait suivi par Lyon. Le milieu de terrain ivoirien réalise un superbe début de saison avec le RC Lens et ne manque pas de courtisan, surtout en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille serait également sur les rangs. Les Lyonnais espèrent le récupérer en tant que remplaçant de Lucas Paqueta qui pourrait quitter le club ou Houssem Aouar.

🔴🔵 L’OL penserait à Seko Fofana pour le prochain mercato estival, d’autant plus si des joueurs comme Houssem Aouar ou Lucas Paqueta sont amenés à partir. Le milieu de terrain est sous contrat avec Lens jusqu’en juin 2024. — RMC Sport (@RMCsport) February 21, 2022

Rien n’est impossible — Fofana

En conférence de presse, Seko Fofana s’est exprimé devant les journalistes sur son avenir. Il n’écarte pas un départ du RC Lens lors du prochain mercato.

« Pour être honnête, rien n’est impossible. Aujourd’hui, je peux très bien vous dire oui (rester à Lens) et demain ça sera non. Il y a plein de paramètres et on ne maîtrise pas tout. Je suis très content d’être ici. On essaye d’aller le plus loin possible et je reste concentré sur cette fin de saison. J’espère qu’on va aller le plus loin possible. » Seko Fofana – Source : Conférence de presse

Fofana pourrait jouer dans n’importe quel club — Sampaoli

À lire aussi : OM – Payet : « Cela m’a fait le plus grand bien de souffler »

Lors de la rencontre face à Lens le 20 janvier dernier, Jorge Sampaoli avait été interrogé sur Seko Fofana et ses récentes performances. Pour le technicien argentin, le joueur lensois est l’un des meilleurs joueurs du championnat de France.

« C’est une équipe qui arrive très bien à attaquer après la récupération du ballon, une équipe très forte. Fofana, il me semble être l’un des meilleurs voir le meilleur joueur du championnat. Il pourrait jouer dans n’importe quel club. Depuis que je suis arrivé à Marseille, c’est le joueur qui m’impressionne chaque week-end, il maintient intact son rendement. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (20/01/2022)