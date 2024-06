Mercato OM : Un autre club fonce sur Pau Lopez !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Annoncé sur le départ de l’OM ces derniers jours par Di Marzio, Pau Lopez serait également suivi par un autre club italien.

Ça se confirme pour le départ de Pau Lopez? Annoncé dans le viseur du promu italien Côme par le journaliste Gianluca Di Marzio, il semblerait bien que le gardien espagnol soit sur le départ de l’OM. Sacha Tavolieri explique ce jeudi dans un post sur X que le portier passé par l’AS Roma intéresse un autre club en Serie A : le Genoa. Il y retrouverait Malinovskyi et Vitinha déjà dans le club transalpin !

Il faut dire que l’Inter Milan devrait recruter Josep Matinez, le portier titulaire du Genoa. Les journalistes italiens Nicolo Schira et Fabrizio Romano annonce un accord avec Martinez.

⚪️🔵 Infos #OM :

🇪🇸 En dehors des profils de Dominik Kotarski (#PAOK) et Léo Román (RCD #Mallorca), la #Genoa considère aussi le profil de Pau Lopez comme une option pour remplacer Josep Martinez.

🇮🇹 Les bonnes relations entre le club italien et les Phocéens rendent cette… pic.twitter.com/AHfbL7n3vk — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 27, 2024

Je ne suis pas sûr qu’on trouve mieux que P.Lopez

Lors de notre émission Débat Foot Marseille, Jérémy Attali était invité à se prêter à l’exercice de la revue d’effectif. Commençant par les gardiens, Jérémy Attali a donné son avis sur le portier espagnol de l’OM : Pau Lopez. Alors que certains supporters réclament son départ, malgré un état d’esprit toujours positif, le journaliste d’actu Marseille s’est montré moins intransigeant.

« Moi, je le garde. Il ne m’a jamais ébloui, mais il m’a pas non plus déçu au point de me dire il faut qu’il s’en aille. Je ne suis pas sûr qu’on trouve mieux, ça vaut cher un gardien fiable avec autant d’expérience. 2 années à l’OM ça met du plomb dans la tête. Je suis même en train de me dire que sa troisième année peut être la meilleure des trois. »

👤🔵⚪️On commence la revue d’effectif avec les gardiens et les défenseurs ! Le gros dossier 🇪🇸Pau Lopez, j’en veux ou je n’en veux plus? @JeremyAttali a fait son choix ! #OM pic.twitter.com/0F1h4je21T — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 12, 2024

Des attentes trop grandes ?

Un bilan tâché par l’ombre de l’ancien portier de l’OM, Steve Mandanda. « Il n’est pas arrivé dans un contexte facile en plus, il fallait remplacer la légende Mandanda, donc forcément, tu t’exposes à des critiques que tu n’aurai pas eu dans d’autres clubs. C’est un bon professionnel, il en a dans la tête. Il a pu me décevoir un tout petit peu par moment, mais pas assez pour que je lui dise au revoir. »