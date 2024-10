Mercato OM : Un autre club se positionne sur Pogba ?

Alors que son nom est évoqué à l’OM, Paul Pogba devrait bien quitter la Juventus et cherche un projet à partir de mars prochain. Un gros club de MLS se serait positionné…

Selon le journaliste Nicolo Shira, « Los Angeles FC est intéressé par Paul Pogba, qui va quitter la Juventus. » Suspendu pour dopage, l’international français a vu sa sanction réduite et il pourra rejouer à partie de mars 2025. Paul Pogba ne devrait pas rejouer avec la Juventus et cherche un nouveau challenge. Patrice Evra a évqoué la possiblité de le faire venir à Marseille, le quotidien la Provence a précisé que Benatia avait bien écahngé avec le milieu de terrain. Reste à savoir quel type de challenge va rechercher le joueur de 32 ans, challenge sportif ou dernier gros contrat financier ?

#LosAngelesFC have shown interest in Paul #Pogba , who will leave #Juventus . #transfers #LAFC #MLS https://t.co/7v1cMC0rLL





Alors qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2026 et qu’il devrait pouvoir reprendre la compétition dès mars 2025, Paul Pogba ne devrait pas reporter le maillot de la Juventus. Le journaliste Fabrizio Romano confirme la tendance via son compte X. « Paul Pogba et la Juventus devraient s’entendre sur la résiliation du contrat et il deviendra un agent libre. Les discussions suivront à partir de demain après le verdict du TAS, puisque Paul sera disponible à partir de mars. Paul Pogba estime également qu’un nouveau départ serait la meilleure solution pour lui et sa carrière. »

🚨 Paul Pogba and Juventus, expected to agree on contract termination as he will become a free agent.

Talks to follow from tomorrow after CAS verdict, as Paul will be available from March.

Paul Pogba also feels a fresh start would be best solution for him and his career. pic.twitter.com/niTvAzRbzt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2024