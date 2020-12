Mercato OM : Un autre gros club italien (pas le Milan) sur Thauvin ?

Florian Thauvin sera en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille dans six mois. Une situation qui forcément aiguise les appétits en Europe…

Si les intérêts du Milan AC et du FC Séville pour l’international français avaient déjà transpiré ces dernières semaines, voici qu’un nouveau prétendant semble se déclarer sérieusement. En effet le Corriere Dello Sport confirme l’intérêt du Napoli pour le joueur. Le quotidien italien expliquant que Cristiano Giuntoli, le directeur sportif, aurait déjà fait connaitre son désir d’attirer Thauvin dans le Sud de l’Italie.

Ce ne sont pas les dernières déclarations de Pablo Longoria, plutôt pessimiste sur les moyens nécessaire à une prolongation de contrat, qui vont rassurer les supporters marseillais voulant garder « FloTov » à Marseille…

on doit être préparés à différents scénarios…

« C’est une bonne question. Le moment de la prolongation est toujours une situation où tu dois trouver l’équilibre entre tous les acteurs. C’est pareil pour d’autres joueurs de l’effectif qui sont dans cette situation. On a commencé à parler avec eux et leurs agents. On doit être préparé à différents scénarios. Prolonger des contrats dans cette situation d’incertitude est très difficile pour tous les clubs. Tous les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la prochaine saison, si on continue avec ou sans public… Ces questions ne nous font plus analyser les prolongations de contrat comme on le faisait en 2018. On doit s’adapter à la situation. » Pablo Longoria – Source : La Provence