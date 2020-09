Mercato OM : Un blocage pour la 4e recrue ?

La 4e recrue du mercato estival de l’OM doit arriver cette semaine. Le jeune brésilien Luis Henrique devait prendre l’avion lundi, il devrait avoir du retard…

Dimanche après le match nul 1-1 arraché par l’OM face au PSG, André Villas-Boas a annoncé l’arrivée d’un jeune attaquant : « C’est un petit joueur de 18, 19 ans qui va arriver. Il peut jouer dans les trois positions en attaque. Ce n’est pas un attaquant de référence. C’est une pépite comme vous dites souvent. J’espère qu’il va arriver avec un bon état d’esprit et qu’il va nous aider cette saison. ça ne veut pas dire que l’on aura terminé notre mercato avec lui… On attend les choses médicales pour confirmer le deal. Il prendra l’avion demain soir (lundi). »

Botafogo bloque le départ d’Henrique ?

Depuis le nom de Luis Henrique est sortie et le joueur devrait bien débarquer à Marseille cette semaine. Cependant, l’ailier de 18 ans n’a pas pris le vol de lundi soir car le club de Botafogo (qui détient 40% des droits du joueurs) n’aurait pas encore validé son transfert. Le président de Botafogo ayant été plus nuancé : « il y a 38 autres propositions et rien de concret avec l’OM » dans des propos relayés par l’Equipe. Malgré tout l’OM serait optimiste concernant la conclusion de ce dossier, qui devrait avoir un coût global de 10M€ à répartir entre les deux clubs, les agents du joueurs et le joueurs lui-même…