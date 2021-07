Arrivé en 2019, Dario Benedetto devrait quitter l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival. Son remplaçant ne sera pas Kevin Gameiro, le Français a décidé de ne pas rejoindre le club marseillais. C’est un buteur du championnat italien qui serait en pôle pour remplacer l’Argentin…

Dario Benedetto devrait quitter le club olympien prochainement selon Nicolo Schira, ainsi Pablo Longoria serait à la recherche d’un buteur afin de suppléer Arek Milik, qui pourrait finalement rester. L’une des pistes du président marseillais, mènerait à Giovanni Simeone. D’après le journaliste italien, il pourrait débarquer à l’Olympique de Marseille sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire de 10 millions d’euros.

Alors que d’autres écuries comme le Celta Vigo, ou le Zénith auraient montré un intérêt, le buteur veut rejoindre l’Olympique de Marseille. Sous contrat avec Cagliari jusqu’en juin 2024, la valeur marchande de Giovanni Simeone est estimée à 11M€ par Transfermarkt. Cette saison, l’attaquant argentin a pris part à 33 rencontres de Serie A et a inscrit 6 buts et 2 passes décisives.

#OlympiqueMarseille are set to sell El Pipa #Benedetto. Then #OM will work to sign Cholito #Simeone on loan with obligation to buy (around €10M) from #Cagliari. The striker wants to join #TeamOM, even if others clubs (Zenit and Celta Vigo) are interested in him. #transfers https://t.co/ceMNqcFxWP

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 3, 2021