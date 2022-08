Mercato OM : Un cadre de Tudor n’exclut pas un départ !

Malgré une place de titulaire dans le système du nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille Igor Tudor, Valentin Rongier n’écarte pas un départ surprise avant la fin du mois d’aout.

Capitaine de l’OM pour le premier match de la saison contre Reims dimanche, Valentin Rongier s’est exprimé sur son avenir au micro de Prime Video. Conscient des difficultés financières de l’Olympique de Marseille, le milieu de 27 ans se montre lucide sur la suite du mercato marseillais et sait que son avenir pourrait basculer si une offre intéressante arrivait sur le bureau des dirigeants phocéens.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Sanchez devrait pousser deux joueurs vers la sortie…

« Si je reste à l’OM cette saison ? Je n’aime pas faire de la langue de bois donc je ne peux pas vous dire que c’est sûr à 100%, a répondu le Marseillais à Prime Video. Le président l’a dit et redit : chaque joueur est vendable. Il a besoin de vendre pour équilibrer les finances du club, on le sait. S’il y a une offre qui satisfait le club pour n’importe quel joueur et que le joueur concerné y trouve aussi son compte, il n’y a aucun départ impossible. Moi je me prépare pour démarrer la saison et être performant quoi qu’il arrive. Je ferai tout pour l’être, que ce soit à Marseille, ou si jamais le club me dit ‘on a reçu une belle offre, on discute’, je veux être prêt, je travaille pour moi. Mais en tout cas j’ai la tête à Marseille à 200% ». Valentin Rongier – Source : Conférence de presse (07/08/2022)

💬 VALENTIN RONGIER (prime Vidéo) : « Le coach Igor Tudor aime bien quand tout est carré et sérieux. Quand on est sur le terrain, il n’est pas là pour rigoler. Il veut que le travail soit bien fait, avec une grosse intensité donc on s’adapte. Mais non, ce n’est pas un tyran » pic.twitter.com/yrps0uJWVa — Arnaud Allez L’OM 💙🤍 (@arnaud60000g) August 7, 2022

Valentin Rongier après la victoire de l’OM face à Reims : « Gagner devant notre public, c’est ce qu’il fallait faire » https://t.co/sOnQCrMuNJ #OMSDR pic.twitter.com/X4uZYQJFpB — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 7, 2022

À LIRE AUSSI : OM : Jérome Rothen se paye Tudor