Après avoir déjà transmis une offre pour Duje Caleta-Car, West-Ham ne lâcherait pas le Croate. Il figurerait sur une liste de trois défenseurs centraux pour renforcer les Hammers d’ici la fin du mercato.

Après avoir enregistré de nombreux renforts depuis le début du mercato estival et plus particulièrement dans le secteur défensif, l’avenir de Duje Caleta-Car semble s’écrire loin de Marseille la saison prochaine. En effet, le défenseur central croate fait partie des joueurs considérés comme les plus « bankables » dans l’effectif et l’OM ne le retiendra pas en cas de belle offre d’ici la fin du mercato.

Par ailleurs, les venues de Léonardo Balerdi, William Saliba ainsi que de Luan Peres semblent avoir enterré toutes ses chances de jouer. De plus, un nouveau défenseur pourrait rallier Marseille puisque l’OM s’intéressait également au profil de Micky van de Ven ces derniers jours. Un départ du Croate semble donc inéluctable.

WEST-HAM toujours à l’affût

Après avoir vu son transfert avorté du côté de Liverpool l’hiver dernier, Duje Caleta-Car a toujours la côte Outre-Manche. En effet, West-Ham et Southampton figureraient parmi les équipes intéressées pour récupérer le joueur olympien. Ces derniers jours, les Hammers auraient même formulé à l’OM une première offre de 17 millions d’euros (14 millions d’euros + 3 millions bonus). Pablo Longoria l’a refusé en estimant que le montant était trop faible. Le président olympien espérerait un chèque d’au moins 20 millions d’euros pour se séparer de Caleta-Car. Avec Mykola Matviyenko et Mouctar Diakhaby, le défenseur central olympien figure sur une liste de trois défenseurs centraux d’après les informations de Mykhel.com. Une nouvelle offre pourrait être formulée dans les prochains jours.

🚨 #MercatOM West Ham United abandonne la piste Zouma, 3 options défensives sont considérées par le club anglais dont le Phocéen, Duje Caleta-Car 🇭🇷 https://t.co/EuSHMjcfyY #TeamOM #WestHam — 🏴‍☠️ ʋօȶʟɨռ (@Votlin) August 18, 2021

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – PABLO LONGORIA

Pablo Longoria l’avait confié il y a quelques semaines, le mercato de l’OM est loin d’être terminé. Si l’OM s’est concentré sur de nombreuses arrivées depuis l’ouverture du marché, la priorité est désormais de vendre pour récupérer des liquidités et équilibrer les comptes du club. Du mouvement est encore à prévoir et Duje Caleta-Car pourrait être le premier à plier bagages dans les prochains jours.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/21)