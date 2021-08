Le départ de Dario Benedetto se rapproche jour après jour. L’OM s’est activé depuis plusieurs semaines pour lui trouver un remplaçant. Parmi les cibles étudiées, le profil de Giovanni Simeone revient avec insistance. Mais l’OM ne serait pas le seul club intéressé…

Ça semble inéluctable, l’avenir de Dario Benedetto serait sur le point de s’écrire loin de Marseille. En effet, l’attaquant argentin ne rentre pas dans les plans de Jorge Sampaoli, qui lui a fait savoir qu’Arkadiusz Milik serait le titulaire à la pointe de l’attaque cette saison. Même s’il était tenté par l’idée de rester à Marseille, Dario Benedetto se serait donc résigné à rechercher un nouveau point de chute. Ces dernières semaines, plusieurs propositions seraient arrivées sur la table du buteur olympien. Après avoir refusé l’offre de São Paulo, Dario Benedetto se rapprocherait de plus en plus du Betis Séville. En effet, la volonté de rester en Europe était fondamentale pour l’attaquant. Pour le remplacer, Pablo Longoria a activé plusieurs pistes. Parmi elles, Willian José, Cyle Larin et Alexander Sorloth. Mais celle qui revient le plus mène à Giovanni Simeone.

Udinese également intéressé par Simeone

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Giovanni Simeone est bel et bien réel. En effet, le profil de l’attaquant plairait à Pablo Longoria ainsi qu’à Jorge Sampaoli. Ces dernières semaines, le président olympien avait déjà eu l’occasion de traiter avec son club de Cagliari pour le prêt de Kevin Strootman. À l’avenir, les bons échanges entre les deux clubs pourraient faciliter un éventuel transfert de l’attaquant.

Toutefois, l’OM est loin d’être le seul club intéressé par le profil de l’attaquant argentin. En effet, la presse italienne révélait ces dernières semaines que le Torino ainsi que le Zénith Saint-Pétersbourg étaient également à l’affût sur Giovanni Simeone. Toutefois, l’attaquant argentin ne serait emballé que par un départ du côté de l’OM. Il accorderait une certaine importance à la présence de Jorge Sampaoli à la tête de l’effectif olympien.

Par ailleurs, un nouveau club serait intéressé par Giovanni Simeone. À en croire les informations révélées par Sky Sport, Udinese se serait également ajouté à la liste des prétendants. Toutefois, aucune offre n’a été formulée à l’heure actuelle. Pablo Longoria devra donc se montrer prudent dans ce dossier s’il souhaite récupérer l’attaquant

GIOVANNI SIMEONE VEUT CHANGER D’AIR

Il y a un mois, l’attaquant argentin avait donné quelques indications sur son avenir au micro de Radio Colonia. Giovanni Simeone n’avait pas caché ses envies d’ailleurs et souhaite poursuivre sa carrière en Europe. Une bonne nouvelle pour l’OM ? Affaire à suivre.

« L’année prochaine sera très importante pour moi, j’ai 26 ans et le moment est venu pour moi de jouer à un meilleur niveau. Il ne s’agit pas seulement de marquer des buts pour faire une bonne saison, il s’agit de grandir, avec de l’expérience, avec des erreurs, avec une bonne situation de jeu, avec un coach qui continue de m’améliorer. Je suis à la moitié de ma carrière, mais j’ai encore énormément de choses à faire. Mon idée est de continuer à jouer en Europe » Giovanni Simeone – Source: Radio Colonia (10/07/21)