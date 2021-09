Duje Caleta-Car a finalement pris la décision de rester à l’Olympique de Marseille cet été. Laissé sur la touche par Jorge Sampaoli, Wolverhampton pourrait revenir à la charge dès cet hiver pour tenter de le récupérer dès cet hiver.

La fin du mercato estival était agitée. Dans le besoin de vendre dans les derniers instants du mercato, l’Olympique de Marseille comptait sur un départ de Duje Caleta-Car ou de Boubacar Kamara. Si le milieu de terrain a refusé les offres qu’il avait à disposition, le Croate ne se serait pas montré emballé non plus par un départ. Pourtant, plusieurs prétendants semblaient être intéressés par le profil de Duje Caleta-Car. Parmi eux, Wolverhampton et Valence.

Si l’OM avait refusé une offre de 17,5 millions d’euros de la part de West-Ham quelques jours plus tôt, Wolverhampton avait formulé une offre de 18 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur central olympien. La Provence révélait cependant que la femme du joueur n’était pas non plus emballée à l’idée de rallier Wolverhampton. De plus, Duje Caleta-Car et sa compagne sont récemment devenus parents pour la première fois et n’ont pas souhaité partir de Marseille dans la précipitation.

Wolverhampton prêt à revenir à la charge cet hiver ?

Si le transfert de Duje Caleta-Car ne s’est pas concrétisé dans les derniers instants du mercato estival, ça pourrait tout de même bouger cet hiver. En effet, l’Olympique de Marseille est toujours dans l’optique de le vendre afin de soulager ses finances dans les prochains mois. Si Wolverhampton s’est heurté au refus de Duje Caleta-Car cet été, le journaliste Luke Hatfield croit savoir que l’écurie anglaise pourrait revenir à la charge dès cet hiver ou l’été prochain si le club phocéen n’est pas enclin à s’en séparer en janvier.

« Je ne connais pas la raison pour laquelle Marseille veut se débarrasser de lui, mais c’est peut-être une question d’argent. C’est un autre joueur passionnant que les fans aimeraient voir, j’en suis sûr. Si les Wolves sont intéressés, ils pourraient potentiellement avoir une discussion avec Marseille soit en hiver, soit l’été prochain. » Luke Hatfield – Source : Givemesport.com (12/09/2021)

Une bonne nouvelle pour le club phocéen et Pablo Longoria, qui n’avait pas apprécié le comportement de Duje Caleta-Car en toute fin de mercato. S’il envisageait un instant de le sanctionner, le président marseillais est finalement revenu sur sa décision pour ne pas faire chuter la valeur marchande du croate.