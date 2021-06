Mercato OM: Un club lâche l’affaire pour Strootman ?

Véritable poids pour les finances marseillaises, Kévin Strootman est invité à quitter le club cet été. Alors que plusieurs écuries de Serie A s’intéressent à lui, une équipe semble distancer…

L’Olympique de Marseille souhaite récupérer des économies sur la masse salariale du club. Florian Thauvin, Valère Germain, Sakai… De nombreux joueurs à salaire plus ou moins important sont partis du club marseillais mais ce n’est peut-être pas terminé. Kévin Strootman, l’un des plus gros flops sous l’ère McCourt, devrait lui aussi quitter l’OM. Le plus gros salaire du vestiaire marseillais pourrait retourner en Italie. Alors que le Genoa, et Cagliari seraient sur le dossier, le Néerlandais aurait affiché sa préférence. L’ancien milieu de terrain de l’AS Roma souhaiterait continuer au Genoa, là où il est en prêt depuis l’hiver dernier. D’après les informations de l’Unione Sarda, Cagliari aurait même lâcher l’affaire.

Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille — Strootman

Avec les transalpins, il a joué 18 matchs et délivré quatre passes décisives, de quoi lui redonner confiance pour la suite de sa carrière. Acheté près de 25 millions d’euros par l’OM, en provenance de l’AS Roma, il n’aura jamais su s’imposer, malgré une attitude professionnelle louée par ses coéquipiers. Avant le match du Genoa face au Milan AC, Kevin Strooman s’était confié sur son avenir au micro de Sky Sport :

« Si vous ne vous sentez pas le bienvenu et que vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas jouer à votre meilleur niveau. Ici, c’était différent, je me sens bien, nous avons une équipe solide et c’est pourquoi je peux bien faire. Je suis retourné en Italie pour ça… Une chance de me revoir en Italie après cette saison ? C’est une chose compliquée. Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille. Je me sens bien ici à Gênes, nous avons encore huit matches à jouer, je veux bien faire alors peut-être je pourrais rester en Serie A ». Kevin Strootman – source : Sky Sport (16/04/2021)