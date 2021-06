Rumeur mercato OM: Payet a trouvé un accord avec un club étranger ?

Alternant le bon et le mauvais, le retour de Payet est mitigé. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’effectif, il a quelques fois du mal à assumer ce statut de leader. Alors qu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2024, un club turc serait prêt à le recruter…

De retour à l’OM en 2017 contre 30 millions d’euros, après une expérience à West Ham, Dimitri Payet n’a pas toujours évolué à son meilleur niveau. Agé de 34 ans, il est sous contrat avec le club olympien jusqu’en 2024, ce qui devrait lui faire terminer sa carrière à Marseille. Sauf si une écurie se positionne sur lui ? En effet, d’après les informations du média turc Sporx, l’international français serait sur les petits papiers d’un promu de Süper Lig, Adana Demirspor. Le Réunionnais se serait déjà mis d’accord avec l’équipe, et un montant de transfert autours des 2 millions d’euros est évoqué. Pour rappel, Payet a déjà refusé par le passé d’énormes offres de Chine et d’Arabie Saoudite… Le joueur a toujours affiché sa volonté de terminer sa carrière à l’OM et semble bien s’entendre avec le coach Sampaoli (voir ci-dessous).

Une offre de 2M€ pour l’OM ?

Un autre ancien olympien serait visé, Mario Balotelli. Sous les ordres de Villas-Boas et Rudi Garcia, Dimitri Payet a souvent évolué sur le côté gauche. Avec Jorge Sampaoli, le numéro 10 est positionné juste derrière l’attaquant et a une grosse liberté dans le jeu. Au micro de Téléfoot, l’international français s’est livré sur sa relation avec le nouveau coach.

« Avec Sampaoli, on a discuté, et il m’a clairement dit ce qu’il attendait de moi. Et à partir de là, ça été très clair. J’essaie de faire en sorte de lui rendre cette confiance qu’il m’a donnée dès qu’il est arrivé. (…) J’ai toujours été un numéro 10. Même en évoluant coté gauche, je me trouvais régulièrement dans l’axe, je ne reste pas cantonné sur ma ligne comme un ailier. Derrière l’attaquant, au cœur du jeu, c’est ce que je préfère » Dimitri Payet – Source : Téléfoot (23/05/21)

« Ça commence à chiffrer. 250 matchs, ça commence à devenir important dans un club. C’est ma 6e, 7e ou 8e saison, je ne sais plus. ça montre la stabilité et le nombre d’années et j’espère en avoir encore d’autres d’ici la fin de ma carrière. Cela montre une stabilité, le nombre d’années où je suis resté au club pour arriver à ce chiffre-là. Je sais qu’aujourd’hui, je ne suis pas prêt de repartir, il me reste pas mal de belles années dans ce club. J’espère aller chercher le plus possible dans le classement des monuments de ce club. Décisif à 103 reprises ? ça fait un match sur 2 décisif, cela fait plaisir que les chiffres puissent appuyer ma carrière ici et l’amour que je porte à ce club. C’est une petite récompense personnelle qui me touche énormément. » Dimitri Payet – Source: OM.fr (13/05/2021)