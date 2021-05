OM : Payet bat un record de Ligue 1 !

Ce dimanche face au SCO d’Angers, Dimitri Payet s’est illustré sur le second but d’Arek Milik. Une passe décisive qui lui fait dépasser la barre des 10 offrandes et qui le place dans les records de Ligue 1.

Après un début de saison difficile, Dimitri Payet renaît peu à peu sous les ordres de Jorge Sampaoli. Précieux ce dimanche soir face au SCO d’Angers, il a été à la baguette des nombreuses actions offensives de l’Olympique de Marseille.

Sur le second but d’Arek Milik, c’est Payet qui le lance dans la profondeur, permettant au Polonais de punir Bernardoni. Cette passe en première intention lui permet d’atteindre la barre des 10 passes décisives cette saison sous le maillot de l’OM…

UN RECORD DEPUIS LA SAISON 2006/2007

La société de statistiques Opta analyse la Ligue 1 depuis la saison 2006/2007. Cela fait quatre fois que Payet atteint la barre de 10 passes décisives dans la compétition. Personne n’avait jamais atteint ce nombre depuis qu’Opta suit le championnat français…

Il est encore loin de la saison avec Marcelo Bielsa où il avait atteint les 17 passes décisives. Il ne lui reste qu’un match pour tenter d’égaler les 13 offrandes, nombre auquel il avait accédé lorsqu’il était au LOSC en 2012/2013.

10 – Dimitri Payet a atteint la barre des 10 passes décisives pour la 4e fois lors d’un exercice dans l’élite après 2012/13 (13 avec Lille), 2014/15 (17) et 2017/18 (13), un record depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Caviar. #OMSCO pic.twitter.com/TeLXjwozn1 — OptaJean (@OptaJean) May 16, 2021

LA NOTE DE PAYET FACE A ANGERS

Précieux lors de cette rencontre, on espère le voir à ce niveau la saison prochaine. Placé en numéro 10, il a brillé durant tout le match… Son entente avec Milik pourrait faire des ravages en Ligue 1 et potentiellement en Europa League.