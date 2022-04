L’Olympique de Marseille reçoit ce mercredi soir le FC Nantes pour la 33e journée de Ligue 1. Antoine Kombouaré veut profiter du calendrier chargé des Olympiens pour prendre les 3 points.

Cette 33e journée de Ligue 1 se joue ce mercredi soir et débute à 19h. A 21h, les Marseillais reçoivent le FC Nantes et espèrent renouer avec la victoire après la défaite au Parc des Princes face au PSG ce dimanche.

Ils enchaînent les déplacements. À nous d’en profiter — Kombouaré

Antoine Kombouaré, le coach des Canaris, était en conférence de presse ce mardi pour évoquer cette rencontre. L’entraîneur français a livré son ressenti avant la rencontre et espère profiter de l’enchaînement des matchs pour prendre les 3 points.

« Faire un grand match et ramener au moins un point. On a mis l’accent sur récupération, la préparation mentale. Je suis persuadé qu’il y a quelque chose à aller chercher au Vélodrome. C’est toujours gratifiant d’y aller sans la pression du maintien. On s’y rend dans de bonnes dispositions, même si je sais qu’ils jouent la deuxième place du championnat demain. (…) On veut finir à onze et être capable de bien défendre. A onze, c’est compliqué, alors à dix. On avait laissé beaucoup de jus, beaucoup couru après le ballon. On est sorti très fatigué et très frustré. C’est la quatrième attaque du championnat et ils ont inscrit 50 % de leurs buts sur des attaques placées. Ils sont capables de jouer haut et dans les petits espaces. Ils ont des joueurs de qualité devant, avec un milieu de terrain très dense et très fort, puis une défense assez athlétique, solide. Il faudra bien défendre et être capable de jouer, de tenir le ballon et de ressortir proprement. Il faudra jouer avec du cran, mais surtout beaucoup de détermination. (…) En 17 jours, l’OM jouera demain son 6e match demain. En un mois, ils vont jouer dix matches. C’est démentiel. C’est un élément important pour nous, dont il faut tenir compte. Ils enchaînent les déplacements. À nous d’en profiter. Il faudra être tactiquement bien organisé, discipliné, être capable de jouer et de faire des différences sur la durée. »