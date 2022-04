Mercato OM : Un concurrent de poids dans le dossier Bailly

Le dossier Eric Bailly évolue. Selon le site todofichajes.com, un nouveau prétendant vient de rentrer dans la danse pour recruter le défenseur central de Manchester United, il s’agit du FC Séville, actuel 3e de Liga.

Ayant un manque dans le secteur défensif, Séville est à la recherche d’un joueur pour renforcer son équipe. Diego Carlos et Jules Koundé sont beaucoup demandés sur le marché et pourraient quitter le club andalou lors du prochain mercato. L’entraineur Julen Lopetegui souhaiterait récupérer Eric Bailly pour pallier d’éventuels départs et se joint à l’OM sur ce dossier.

L’ancien joueur de Villarreal a perdu sa place à Manchester United, avec qui il a un contrat jusqu’en 2024, pourra permettre au club de récupérer de l’argent ou servira de monnaie d’échange pour obtenir d’autres renforts pour le nouvel entraîneur Erik Ten Hag. Le club mancunien ciblerait d’ailleurs Koundé et pourrait inclure dans l’opération, ce qui la rendrait moins chère, en plus donnerait à Séville un bon joueur pour sa défense.

A LIRE AUSSI : OM: Un milieu du Milan dans le viseur de Longoria ?

Eric Bailly, peine perdue pour l’OM ?

Plusieurs fois écartés des terrains pour blessure, le défenseur international ivoirien veut retrouver son meilleur niveau, revenir en Liga est l’une de ses priorités. Les dirigeants sévillans, souvent bien inspirés sur le mercato, pourraient miser sur Eric Bailly, un joueur qui connaît bien le championnat espagnol après de bonnes performances avec le club de Villarreal lors de la saison 2015/2016. Des prestations qui lui ont permis de rejoindre Manchester United et la Premier League pour un montant avoisinant les 40 millions d’euros.

Aujourd’hui, Eric Bailly a tout d’une bonne affaire, sa valeur marchande s’élève à 8 millions d’euros, un chiffre presque donné en comparaison à une éventuelle vente de Koundé.

L’OM reste tout de même attentif sur ce dossier en fonction de comment les choses vont se dérouler tant au niveau des départs que des arrivées.

A LIRE AUSSI : OM : Under doit trouver son second souffle !