Mercato OM : Un coup de poker du Genoa pour Vitinha ?

Arrivé au mercato hivernal au Genoa, Vitinha a déjà affiché son envie de rester dans le club italien. Mais l’attaquant est blessé et le Genoa pourrait tenter de négocier avec l’OM un nouveau prêt.

Selon Il Secolo XIX, Vitinha pourrait rester au Genoa en fin de saison. L’attaquant portugais est prêté par l’OM avec une option d’achat estimée à 25M€. Le média italien explique que le Genoa veut profiter de ses bonnes relations avec l’OM pour obtenir un nouveau prêt assorti d’une option d’achat revue à la baisse. Vitinha est actuellement blessé et il n’a pas joué depuis le 17 mars alors qu’il commençait à trouver sa place dans le onze d’Alberto Gilardino.

Un nouveau prêt avec une OA plus basse pour Vitinha ?

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Vitinha à une nouvelle fois affiché son envie de rester au Genoa la saison prochaine : « Je suis très heureux car le club m’a accueilli et m’a bien traité. J’espère pouvoir aider le groupe en marquant des buts, en faisant des passes décisives et en étant performant. C’est important pour le club et, je l’espère, pour moi. Je suis heureux d’être ici et d’avoir marqué, j’espère continuer comme ça. Jusqu’à présent, le Genoa est une expérience très positive, je reçois le soutien du club et des supporters. Cela m’a aidé et j’essaierai de rendre l’affection que j’ai reçue en travaillant sur le terrain ».

Le Genoa est une expérience très positive — Vitinha

Arrivé en prêt avec option d’achat avoisinant les 25 millions d’euros au Genoa, Vitinha semble être bien plus heureux que dans la cité phocéenne. Après le raté de trop en fin de match face à Monaco, Vitinha n’avait pas eu d’autre choix que de se relancer loin de Marseille, cet hiver. Depuis son transfert, il a participé à 6 des 7 matchs du Genoa et a débloqué son compteur de but récemment avec une jolie frappe du pied gauche.

Le premier but de Vitinha avec le Genoa ! On espère que son aventure en Italie va lui faire le plus grand bien moralement.pic.twitter.com/PLMsvmFcpX — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) March 11, 2024

