« Gasset ? Aucun coach à part lui ne l’aurait fait ! »

Arrivé surprise suite au départ de Gennaro Gattuso, Jean Louis Gasset a réussi à relancer l’OM. Le coach avait besoin de se relancer suite à l’échec de la Côte d’Ivoire lors des matches de poule de la CAN.

Emerse Faé, qui avait pris la suite pour finalement gagner la CAN, a donné son avis sur Gasset dans un entretien accordé à So Foot. « Je ne suis pas du tout surpris par ce qu’il réalise ! Il ne faut pas s’arrêter à sa dernière expérience. Jean-Louis est un excellent coach avec une grande carrière. Bordeaux, PSG, Saint-Étienne, l’équipe de France, c’est grand. Il a beaucoup d’expérience et maîtrise la Ligue 1. Il est du Sud, donc il sait comment gérer le contexte. Je suis persuadé que l’OM est entre de bonnes mains, et il l’a très vite montré avec les résultats. Il ne faut pas se fier à son âge, mais se concentrer sur ce qu’il apporte. »

L’ancien milieu de terrain a aussi détaillé la relation particulière qu’il a avec le coach de l’OM. « Jean-Louis est comme un père pour moi, pour tout le monde. Son départ était un moment difficile et émouvant. On avait beaucoup pleuré, c’est comme si on le désignait comme seul responsable. En partant, il m’avait encouragé et m’avait dit de faire des choix forts. Après chaque match, il m’envoyait un message pour me féliciter et me pousser. À la fin du tournoi, j’avais eu le droit à un grand message de félicitations. Je fais la même chose après chacune de ses victoires avec l’OM. Il s’était sacrifié pour que notre pays puisse avancer, il avait endossé tout le poids, aucun coach à part lui ne l’aurait fait. »

En conférence de presse après le match, Jean Louis Gasset a reconnu que son équipe était inférieur à Villarreal ce soir mais veut surtout se concentrer sur la qualification. « Je suis quelqu’un de positif. Quand je suis arrivé il y a trois semaines, l’OM jouait dans une ambiance tendue. Depuis, on a passé deux tours de Coupe d’Europe et gagné trois matchs dans la compétition. Les joueurs font beaucoup d’efforts. On n’a pas été au niveau de Villarreal certes, mais c’est Marseille qui est en quart. On a fait plaisir aux 1 200 supporters présents et à ceux devant leur télévision… Pau Lopez a été fondamental, c’est un leader du groupe. Il a fait un grand match et a été extraordinaire. »

Après le match, Geoffrey Kondogbia s’est exprimé au micro de Canal, il a insisté sur la qualification. « Ce n’est pas tous les jours que l’on se qualifie en quart de finale de Coupe d’Europe, on est contents. Le premier match a eu une influence, on a déjoué, raté l’entame. On a trop reculé et cela nous a mis en difficulté. On n’a pas su rentrer comme il fallait. On a su réagir par le caractère. Il y a eu des doutes, mais on a essayé de relever la tête. En quart, on va jouer une grosse équipe, il va falloir affronter un gros poisson. »



