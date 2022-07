Mercato OM : Un coup dur pour Pablo Longoria pour ce joueur !

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Nuno Tavares pour le côté gauche de la défense… D’après O’Jogo, Brighton se serait intéressé au Portugais !

Ces derniers jours, l’Olympique de Marseille a fortement été lié à Nuno Tavares. Le jeune portugais n’a plus vraiment sa place à Arsenal après l’arrivée probable de Zinchenko et chercherait donc un point de chute pour avoir du temps de jeu.

Nuno Tavares va rejoindre Brighton?

Pablo Longoria a coché son nom amis d’après La Provence, il serait compliqué de convaincre le latéral gauche de rejoindre l’OM… Longoria a donc avancé sur d’autres dossier à ce poste, comme Darko Lazovic qui devrait débarquer prochainement en provenance de l’Hellas Verone.

O’Jogo expliquait ce mercredi que Brighton est en négociation pour récupérer Nuno Tavares… Une nouvelle piste pour le Portugais qui pourrait gagner du temps de jeu en Premier League dans le club qui pourrait perdre Marc Cucurella, en partance pour Manchester City.

Brighton negoceia Nuno Tavares por empréstimo https://t.co/f49UHsSkUt — O Jogo (@ojogo) July 20, 2022

« On a un accord de principe pour Clauss. Blanco est en train de voyager, on a un accord de principe avec le Celta Vigo. On a discuté de différents profils de joueurs. Veretout est un joueur de Rome. Nuno Tavares cherche encore sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines, on recherche un joueur à gauche. On parle de joueurs de haut niveau avec beaucoup de sollicitations. C’est un marché où il faut être patient. On doit donner la possibilité au coach de travailler avec un groupe large. Tout le monde s’attend à avoir des nouvelles tous les jours. Il faut être patient, on a l’obligation d’être compétitif. (…) L’objectif est d’avoir un groupe de 22-23 joueurs. On travaillera sur les situations individuelles des joueurs.Il y a toujours le court terme: avoir des résultats. On est jugé que pour les résultats. A l’OM, les exigences sont élevées et on doit répondre aux attentes des supporters. A moyen terme, c’est l’éthique et du respect pour le propriétaire. A long terme, c’est avoir la santé économique et se projeter sur 100 ans. C’est un équilibre. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (19/07/22)