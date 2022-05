OM : Saliba explique la méthode Sampaoli

Défait à domicile (0-3) contre Lyon dimanche dernier, l’Olympique de Marseille réalise tout de même une très bonne saison avec une qualification pour la Ligue des Champions toujours en cours et une possible de de Ligue Europa Conférence. Depuis son arrivée, les choix de Jorge Sampaoli ont souvent été discutés tout au long de la saison par certains spécialistes qui ne comprenaient pas sa méthode. Dans un entretien accordé à Prime Vidéo, William Saliba, une pièce maîtresse du style Sampaoli avoue avoir eu du mal au début à assimiler les choses.

William Saliba est l’une des plus grosses satisfactions de la saison olympienne. À seulement 21 ans, le joueur appartenant à Arsenal, fait partie des références en Ligue 1 et a déjà passé un cap en atteignant pour la première fois les portes de l’Equipe de France grâce à ses performances. A trois journées de la fin, l’OM, deuxième de Ligue 1, possède trois points d’avance sur le duo Rennes-Monaco. Une fin de saison excitante pour les Olympiens avec en ligne de mire une qualification pour la prochaine Ligue des Champions et une demi-finale retour qui faudra jouer à fond pour espérer atteindre la finale de la C4.

Utilisé lors de 49 rencontres toutes compétitions confondues, William Saliba, pièce maîtresse du système de Sampaoli évoque l’adaptation de la méthode du coach argentin. Dans un entretien accordé à Prime Vidéo, le défenseur central a dû apprendre une nouvelle philosophie de jeu sous les ordres de Jorge Sampaoli.

La méthode Sampaoli est-elle difficile ? Au début, quand on ne connaît pas, on prend du temps un peu, mais quand tu comprends ce qu’il veut et quelle méthode il a, après ça il peut changer n’importe quelle tactique, tu vas comprendre. Tu sais ce qu’il veut, tu dois garder la balle, d’essayer la récupérer la plus rapidement possible quand tu la perds. Mais surtout garder la balle et fatiguer l’adversaire. William Saliba – Source : Prime Vidéo (30/04/2022)

Précieux tout au long de la saison, William Saliba, prêté par Arsenal sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison, représente une valeur sûre dans le onze de Sampaoli. Même si la tendance penche vers un départ du néo international français, Pablo Longoria, président de l’OM s’active en coulisses pour tenter de garder Saliba au moins pour la saison prochaine.

