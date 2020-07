Mercato OM : Un défenseur de Manchester United proposé à Villas-Boas ?

L’OM cherche un défenseur central et pourrait finaliser le prêt de l’argentin de Dortmund, Leonardo Balerdi. Dans le même temps, André Villas-Boas aurait refusé un autre défenseur argentin bien plus expérimenté…

L’OM semble se préparer à un possible transfert de Duje Caleta Car cet été. Le club aurait plusieurs pistes : Axel Disasi (Reims) ou Jean-Clair Todibo (FC Barcelone). Cependant, le favori reste Leonrdo Balerdi qui devrait débarquer en prêt. Le club olympien reçoit de nombreuses propositions, dont une menant à Manchester United.

Rojo ne plait pas à Villas-Boas ?

En effet, selon FootMercato, Marcos Rojo aurait été proposé à André Villas-Boas. Le joueur est évoqué du côté de l’OM depuis plusieurs mercato, Rojo peut jouer en défense centrale mais aussi comme latéral gauche. Le défenseur de 30 ans n’a plus qu’un de contrat avec United (2021), club qui ne compte plus sur lui. L’international argentin revient d’un prêt de 6 mois dans son ancien club Estudiantes où il n’a joué qu’un seul match. Cependant, selon le média spécialisé dans le mercato, AVB ne serait pas attiré par son profil et l’OM ne devrait donc pas donner suite.

Exclu FM : AVB pas emballé par l’option Marcos Rojo https://t.co/YA6cGVZNka — Foot Mercato (@footmercato) July 16, 2020

Le chiffre : 20

C’est le montant en millions d’euros déboursés par Manchester United en 2014 pour faire venir Marcos Rojo en provenance du Sporting.