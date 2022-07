Mercato OM : Un défenseur pisté par Longoria devrait signer à Rennes !

Après avoir récupérer Steve Mandanda, Rennes joue encore un mauvais coup à l’OM. Le défenseur de Fenerbahçe Kim Min-Jae serait proche de rejoindre le club breton. Le sud-coréen était aussi dans le viseur marseillais.

Lors d’une séance ouverte au public par le Stade Rennais, Bruno Genesio s’est montré confiant quant à l’arrivée du défenseur sud-coréen, « Si je suis confiant ? Oui, ça évolue dans le bon sens » a-t’ il avoué. Le Stade Rennais cherche à tout prix à se renforcer en défense après le départ d’Aguerd vers West Ham et le défenseur de 25 ans serait le bienvenue pour le remplacer.

Rennes avait de l’avance dans le dossier Kim Min-Jae

L’imposant défenseur du Fenerbahçe (1m90) est évalué à 14 millions d’euros selon Transfermarkt, mais Rennes devrait débourser un peu plus pour s’attacher ses services. L’OM qui avait pris contact avec le défenseur, ne devrait pas se battre davantage pour l’acquérir, en effet, le club phocéen a déjà récemment recruté deux joueurs à ce poste avec Samuel Gigot et Isaak Touré, et cherche à se renforcer dans d’autres secteurs.

