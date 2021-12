Mercato OM : Un départ de Milik envisagé ?

Écarté des terrains pendant plusieurs mois après avoir subi une opération du genou Arkadiusz Milik a vécu une première partie de saison difficile. Le président de l’OM Pablo Longoria a récemment discuté avec son agent pour évoquer son avenir.

L’Olympique de Marseille joue-t-il mieux sans Arkadiusz Milik ? L’animation offensive du club marseillais en début de saison, lorsque l’attaquant polonais soignait sa blessure au genou, était de toute évidence plus séduisante. Il semble toutefois difficile de se priver d’un buteur de cet envergure à l’Olympique de Marseille.

Dans les colonnes du journal l’Equipe on apprend ainsi que Jorge Sampaoli lui-même se pose la question ?

Le coach argentin aurait même expliqué à Milik que « l’équipe était mieux couverte quand il n’était pas sur le terrain, et qu’il lui manquait des réflexes tactiques après son début de saison perturbé par sa blessure ».

Soit, mais cette situation peut-elle perdurer dans les mois à venir ? Cette situation peut-elle l’inciter à se poser des questions sur son avenir à l’OM ? Ces questions vont rapidement se poser avec l’ouverture du mercato.

D’après les informations du journal l’Equipe, le président de l’OM,Pablo Longoria se serait entretenu avec son agent pour lui dire qu’il voulait le conserver. Reste à savoir si la situation financière du club olympien le permettra… Le quotidien sportif indique ainsi. qu’en cas d’offre importante la porte pourrait aussi s’ouvrir pour Milik…

On rappelle que ce dernier est prêté à l’OM jusqu’en juin avec option d’achat obligatoire fixée à 10 M€.

Ce Milik en forme, beaucoup d’équipes aimeraient l’avoir – Rolland Courbis

Dans « After Marseille », Rolland Courbis et Florent Germain ont tenu à mettre l’accent sur l’apport du Polonais dans l’effectif de l’OM.

« Ce n’est pas de sa faute si dans le tirage au sort on lui a donné une N3 pour poursuivre sa rééducation. On ne peut pas dire que l’OM est meilleur sans Milik. Si on dit « l’OM est meilleur sans Milik à 50% », oui d’accord. Un Milik à 90%, il n’y en a pas beaucoup des attaquants comme ça. Il retrouve petit à petit la forme, j’espère qu’il ne rechutera pas. Il y a toute une collection de blessures qui font peur ces dernières années. Ce Milik en forme, beaucoup d’équipes aimeraient l’avoir. » Rolland Courbis – Source : After Marseille (20/12/2021)