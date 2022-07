Mercato OM : Un départ enfin bouclé?

L’Olympique de Marseille va aussi accélérer sur les départs… Après les arrivées annoncées de Luis Suarez et Jonathan Clauss, Luis Henrique devrait enfin quitter l’OM !

Cela fait plusieurs semaines que le mercato a débuté et pourtant, il ne s’emballe que maintenant, à la moitié du mois de juillet. Pablo Longoria a annoncé avec surprise l’arrivée de Luis Suarez au poste d’attaquant…

Luis Henrique de retour à Botafogo

Jonathan Clauss devrait bientôt suivre avec une visite médicale prévue ce mardi… Côté départ, ça devrait aussi s’accélérer ! La Provence explique dans son édition du jour que Luis Henrique est toujours au Brésil dans l’attente que son sort se scelle.

Dans le flou depuis quelques jours, il devrait bien faire son retour à Botafogo, club où il a été repêché par Longoria en 2020. Un prêt avec option d’achat serait toujours d’actualité pour le joueur brésilien. L’officialisation ne devrait pas tarder à arriver pour le départ de Luis Henrique.

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique avait particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible ». Eric Di Meco – Source : RMC