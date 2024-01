Mercato OM : Un départ inattendu en attaque ?

Le mercato de l’OM devrait encore s’accélérer dans les prochains jours. Marseille veut encore se renforcer à plusieurs postes notamment en attaque. Il faudra pour cela libérer des places et céder des joueurs. Un transfert inattendu en attaque pourrait ainsi avoir lieu.



Marseille s’est renforcé en attaque en recrutant l’international camerounais Haris Moumbagna. Ce dernier participe actuellement à la CAN et apporte une solution supplémentaire à la pointe de l’attaque de Gennaro Gattuso. Quid de Vitinha ? Ce dernier tarde à s’imposer et pourrait même être poussé vers la sortie cet hiver en cas d’offre importante.

Selon les informations de l’Equipe ce jour, un départ plus inattendu pourrait intervenir d’ici la fin du mercato. Le quotidien sportif nous apprend en effet que l’AS Saint-Etienne aurait ciblé François-Régis Mughe. Les verts aimeraient se faire prêter le jeune camerounais de 19 ans jusqu’à la fin de sa saison. Ce dernier a prolongé son contrat en décembre dernier jusqu’en juin 2028. D’autres clubs de Ligue 2 seraient également intéressés.

Longoria évoque un possible départ de Sarr

Pablo Longoria évoquait hier la possibilité d’un départ de l’international Ismaïla Sarr : « Il n’y a pas d’offres officielles, il y a beaucoup de rumeurs, des discussions informelles sans rien de concret pour l’instant. C’est un joueur pénalisé par le passage en 3-5-2 car c’est un ailier. Les discussions avec le joueur sont ouvertes, on est très contents de ses performances, on croit en lui. Mais les circonstances ne sont pas celles de son arrivée », a reconnu Longoria. Sarr est actuellement sous contrat jusqu’en 2028.

