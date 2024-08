Mercato OM: Un départ surprise contre un gros chèque?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que Pablo Longoria aimerait voir les joueurs du loft quitter rapidement le club. Pour autant, un départ surprise en cas de belle offre n’est pas imossible, c’est le cas avec Bamo Meité…



Bamo Meïté, le défenseur ivoirien de l’OM âgé de 22 ans, pourrait selon l’Equipe quitter l’OM en cas de belle offre. En effet, le média sportif précise que « s’il était considéré comme intransférable au début de l’été, les approches rennaises ayant ainsi été climatisées d’entrée, il est aujourd’hui considéré comme un potentiel partant de grande valeur, si possible en Angleterre, un marché où il y aurait des ouvertures. »

Bamo Meité sacrifié en cas de belle offre ?

Lundi après-midi, en conférence de presse, le président Longoria a affiché ses regrets concernant la lenteur des départs. « On voudrait aller plus vite, on a du retard sur les sorties aussi, on aurait aimé voir des départs plus rapides.(….) Quand un club fait des investissements, on n’a pas l’intention de résilier des contrats. Il y a une charte concernant les joueurs pros, il faut rester dans le respect des joueurs qui sont sous contrat. Ce qui ne rentrent pas dans les plans techniques, il ne seront pas sur le terrain… »

Bamo Meïté s’est engagé avec l’OM pour 10,5 millions d’euros, suite à son option d’achat automatique. Néanmoins le défenseur de 22 ans, Bamo Meïté ce serait encore sous le choc. Effectivement le joueur était présent lors de l’attaque visant Faris Moumbagna et Jean Onana fin mai. Pour rappel les coéquipiers de Meïté ont été victimes de tirs avec armes à feu sur leurs voitures. Les joueurs ont trouvé la route bloquée par une autre voiture et une course-poursuite a eu lieu. Aucun blessé mais plusieurs impacts de balles ont été relevé sur les portières conducteurs et le coffre des voitures. Une scène qui aurait choqué Bamo Meïté le jeune défenseur de l’Olympique de Marseille, qui aurait du mal à digérer cette attaque. Aujourd’hui, selon La Provence Bamo Meïte se pose des questions sur son avenir… depuis la violente attaque dont il a été témoin, fin mai. Le tandem Longoria-Benatia compte pourtant sur lui pour mener à bien cette saison. Une situation difficile pour l’OM qui risque de perdre un jeune à potentiel…

C’était une scène choquante, j’ai eu peur, c’est évident

« Il vaut mieux oublier et essayer d’avancer, je pense… Maintenant, ce sont les vacances, j’essaie de me libérer l’esprit. Moumbagna et Onana? Je les ai eus au téléphone, on a parlé. Je leur ai dit qu’on devait profiter des vacances pour se libérer l’esprit, avec nos familles et nos proches… C’était une scène choquante, j’ai eu peur, c’est évident. Là, aujourd’hui, j’essaie de prendre du recul par rapport à cette situation. On est des sportifs de haut niveau, on ne doit pas être mêlés à ce genre de choses. Je ne veux pas trop en parler, même à mes proches. Parce que ce ne sont pas des choses qui doivent se produire dans l’environnement du sport » , a expliqué le défenseur ivoirien au Parisien suite à l’attaque en mai. Le jeune de 22 ans a disputé 18 matchs de championnat cette saison, L’Olympique de Marseille compte bien le développer dans les années à venir. En espérant qu’il arrive à faire face à ce traumatisme.

