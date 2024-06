Mercato OM : Un entraineur étranger proposé à Longoria ?

L’Olympique de Marseille a fait de Sergio Conceiçao. L’ancien coach du FC Porto n’a toujours pas donné sa réponse à l’OM, qui s’est vu proposer les service d’Ivan Juric, libre après son passage au Torino.

Selon FootMercato, si le technicien croate devrait retourner entrainer dans son pays, il a été proposé à l’OM. « Libre de tout contrat, l’entraîneur croate de 48 ans se cherche donc un nouveau défi. Ivan Juric se trouve actuellement dans son pays où il va bientôt rencontrer les dirigeants de l’Hadjuk Split. (…) C’est ainsi qu’il a été proposé à Pablo Longoria et que le Stade Rennais a un œil sur lui… » L’OM est focalisé sur le dossier Sergio Conceicao et espère officialisé la signature du coach portugais dans les prochains jours…

A LIRE : Mercato OM : 11 postes ciblés ?

Juric proposé, Conceicao attendu !

Exclu FM : retour au bercail pour Ivan Jurić 🇮🇹🇭🇷 • Avancée de Hajduk Split dans le dossier

• Négociations à venir avec Jurić

• Expérience hors Italie souhaitée

• Profil coché par Rennes en cas de départ de Julien Stéphan – @footmercatohttps://t.co/QLGBccEEtg — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) June 7, 2024





A lire aussi : Mercato OM : Les dernières infos sur le dossier Conceiçao !

Sur RMC Sport dans l’émission l’After Foot, le journaliste suiveur de l’OM Walid Acherchour a fait le point sur le dossier Sergio Conceiçao. L’ancien entraineur du FC Porto et de Nantes s’est donné un délai de réflexion pour étudier l’offre olympienne.

Ce risque là tu dois le prendre (Acherchour)

« Il y avait une vraie volonté des dirigeants, de prendre un entraîneur qui a vraiment envie de venir à Marseille. Oui c’est une prise de risque de la part de l’OM, mais pour moi ce risque là tu dois le prendre. Après tout dépend de la deadline, il ne faut pas attendre éternellement. Mais ce qui est dérangeant c’est qu’aujourd’hui ils ont fait « all in » sur Conceiçao et que ça commence quand même à durer. Ça fait 10 jours qu’ils parlent avec qui parle avec lui, qu’ils lui ont fait une offre financière, et dessiné les contours du projet. Est-ce qu’il est dans une attente personnelle en se disant, est-ce que je repars sur un club, ou est-ce qu’il attend en disant je vais trouver mieux comme club… c’est quand même très très différent. Après on n’est pas non plus dans les discussions, on ne sait pas ce que Conceiçao leur dit. Et puis, quand tu es l’Olympique olympique de Marseille, et que tu sors d’une telle saison, un entraîneur comme Conceiçao ne peut pas venir en courant ce n’est pas possible. Par contre, si jamais il ne vient pas, là oui tu auras pris un très gros risque, et tu auras raté des coachs comme Franck Haise ou Palladino et tu n’auras plus beaucoup de choix, »a ainsi déclaré Walid Acherchour sur RMC.

A lire aussi : 🔥 Mercato OM : Conceição faut-il être inquiet ? Brassier visé, Clauss, Blanco, Gigot sur le départ ?