Mercato OM : Un entraineur évoqué signe en Premier League !

Alors que Marcelino est le favori pour le poste de coach à l’OM, un autre technicien espagnol un temps évoqué comme une piste potentielle, a choisi la Premier League. Andoni Iraola va tenter sa chance en Angleterre.

Gary O’Neil n’est plus le coach de Bournemouth ce lundi. Bill Foley, le propriétaire du club a trouvé son successeur en Liga en la personne d’Andoni Iraola, Le jeune technicien espagnol sort d’une très bonne saison avec le Rayo Vallecano en Liga. Son nom a un temps été évoqué à l’OM même si la rumeur n’a pas été très persistante…

C’est un autre entraineur espagnol qui semble être le favori. Fabrizio Romano confirme le nom de Marcelino : « L’Olympique de Marseille travaille pour faire entrer Marcelino comme nouvel entraîneur. Des pourparlers suivront car il est la principale option pour un poste à l’OM. Les conversations se poursuivront dans les prochaines heures/jours. »

