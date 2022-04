Mercato OM: Un espoir de Ligue 1 dans le viseur olympien ?

A la recherche de bonnes affaires sur pour le prochain mercato estival, Pablo Longoria serait intéressé par le profil d’une pépite de Ligue 1.

Pablo Longoria tentera de multiplier les bons coups cet été. Le président marseillais, comme à son habitude, tentera de réaliser les meilleures affaires possibles lors du prochain mercato. Si Samuel Gigot arrivera libre dès le mois de juin, d’autres joueurs pourraient arriver à très bas coût, comme cela a été fait lors du mercato estival de l’an dernier. Longoria pourrait également tenter des coups avec de jeunes espoirs à fort potentiel comme il a pu essayer avec Konrad par exemple. Le président marseillais serait attiré par le profil d’un jeune espoir de Ligue 1.

Mohamed-Ali Cho sur les tablettes de Longoria ?

Selon les informations du 10 sport, l’Olympique de Marseille serait très intéressé par le profil de Mohamed-Ali Cho. L’international espoir français pourrait quitter le SCO Angers puisqu’il n’est plus qu’à un an de la fin de son contrat et que de nombreux clubs plus prestigieux surveillent son cas de très près. En effet, le Borussia Dortmund ou encore l’Atletico Madrid suivent le jeune attaquant de 18 ans. La rude concurrence risque de compliquer le dossier mais l’OM a ses chances dans cette affaire. En effet, Angers profitera de ce mercato estival pour tenter de récupérer une somme d’argent avant de voir sa pépite partir libre à l’été prochain.

Longoria a déjà conclut quelques accords ?

Pablo Longoria aurait déjà quelques accords avec d’autres joueurs. C’est en effet ce qu’à annoncer Mathieu Grégoire sur le compte Instagram de France Football. Le journaliste de L’Equipe laisse entrevoir un été agité sur la Canebière.