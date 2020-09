Mercato OM : Un gros concurrent (bien connu par Villas-Boas) concernant cet attaquant de Ligue 1 ?

André Villas-Boas tient 3 des 4 recrues espérées. le coach de l’OM attend encore un attaquant pour venir concurrencer Dario Benedetto. Plusieurs pistes sont explorées, celle menant à Boulaye Dia pourrait se compliquer…

AVB veut voit débarquer rapidement un attaquant et l’a encore expliqué dimanche après la victoire face à Brest : « On a fait un joueur en prêt, un autre libre… je pense que l’on a de l’argent pour investir pour ce poste de l’attaquant. Cela va nous permettre d’attaquer pour un attaquant. Je fais confiance à Pablo et Jacques-Henri. »

Boulaye Dia c’est 15 ou 10M€ ?

L’un des noms qui revient régulièrement pour ce poste est celui de Boulaye Dia. Cependant, l’attaquant du Stade de Reims serait aussi viser par un autre club qui va jouer la Ligue des Champions : le FC Porto.

En effet, selon le média portugais Noticiasaominuto, qui reprend une information de l’Equipe de ce dimanche, le FC Porto est à la recherche d’une alternative en attaque compte tenu de l’incertitude entourant l’avenir proche de Moussa Marega , Zé Luís, Vincent Aboubakar ou encore Tiquinho Soares. Le champion du Portugal aurait jeté son dévolu sur Boulaye Dia. Reims attendrait un chèque de 15M€ selon le média portugais, 10 selon le quotidien français. Brighton serait également à l’affût sur ce dossier…