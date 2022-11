Mercato OM : Un gros coup dur dans le dossier Gerson?

L’Olympique de Marseille souhaite se séparer de Gerson qui est de retour au Brésil. Les négociations avec Flamengo ne serait pas si facile que ça…

Gerson n’est plus qu’à un pas de rejoindre Flamengo après son départ de Marseille ce week-end. Après avoir fait ses adieux à ses coéquipiers, le Brésilien tente de retourner dans son ancien club mais les négociations ne sont pas aussi faciles que cela d’après les dires du président du club à ESPN.

A LIRE AUSSI : Vente OM : Daniel Riolo confirme !

« Gerson nous intéresse, je ne doute pas que, du côté du joueur, les choses iraient très vite, mais le problème est qu’il y a une tierce partie qui, jusqu’à présent, rend cette arrivée non pas impossible, mais très, très difficile. » Rodolfo Landim – Source : ESPN (15/11/22)

Pas d’accord avec Flamengo, un retour de Gerson envisageable

« On est en négociations avec Flamengo. Pour le moment, il n’y a pas d’accord. Le joueur est au Brésil, avec l’accord du club. On ne joue pas à FIFA sur la Playstation. Les joueurs ont un entourage, une vie… Et parfois, tout n’est pas aligné. Des joueurs sont plus adaptés à certains coachs… On a changé beaucoup de choses, de coachs, de joueurs à l’OM… C’est compliqué, pas tout le monde s’adapte à cela. La volonté du joueur est de retourner au Brésil. S’il n’y a pas d’accord, sinon il doit se réincorporer avec le groupe. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

#Longoria sur #Gerson : « On est en négociations avec Flamengo. Pour le moment, il n’y a pas d’accord. Le joueur est au Brésil, avec l’accord du club » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 15, 2022

#Longoria : « On ne joue pas à FIFA sur la Playstation. Les joueurs ont un entourage, une vie… Et parfois, tout n’est pas aligné. Des joueurs sont plus adaptés à certains coachs… » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 15, 2022