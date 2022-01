Mercato OM : Un gros coup dur pour Longoria dans ce dossier à 0€?

Pisté par l’Olympique de Marseille et refusant toutes les offres de prolongations de Valence, Daniel Wass serait suivi par l’Atletico Madrid… Un coup dur pour Longoria?

L’Olympique de Marseille est à la recherche de joueurs pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Le coach argentin s’est plaint à plusieurs reprises d’avoir une équipe trop courte et espère bien avoir des recrues.

Wass vers l’Atletico Madrid plutôt qu’à l’OM?

Lors du mercato dernier, Pablo Longoria pistait Daniel Wass, en fin de contrat en juin prochain. Plusieurs médias espagnols affirment ces dernières semaines que Valence lui propose des prolongations de contrat mais le Danois les refuse.

As nous informe ce mardi que Daniel Wass est l’une des pistes privilégiées par l’Atletico Madrid pour remplacer Kieran Trippier, parti pour Newcastle… L’ancien joueur de Thonon serait intéressé à l’idée de rester en Liga et d’évoluer chez les Colchoneros… Valence accepterait une offre d’1 millions d’euros pour un transfert dès cet hiver.

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif, priorités de Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a affirmé qu’il souhaitait se renforcer mais plutôt sur le côté gauche pour épauler Luan Peres. Très polyvalent, Daniel Wass peut remplir plusieurs rôles mais semble avoir une préférence à droite et au milieu de terrain.

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)