Mercato OM : Un gros coup dur pour Pablo Longoria !

Il y a quelques jours, on apprenait que Pablo Longoria souhaitait absolument reprendre Amine Harit à Schalke 04… Ce lundi, SabahSport affirme que le Marocain fait l’objet d’un accord avec Galatasaray. Le club allemand veut le laisser filer dans le championnat turc.

Le feuilleton Amine Harit n’est pas encore terminé… Prêté sans option d’achat la saison dernière, le Marocain est finalement reparti à Shalke 04 sans l’espoir d’y rester tant son salaire imposant pose problème au club allemand.

Accord Schalke 04 – Galatasaray pour Harit?

Foot Mercato expliquait il y a quelques jours que Pablo Longoria avait été totalement convaincu par les prestation du milieu offensif et souhaitait absolument qu’il revienne à l’OM. SabahSport, un média turc affirme ce lundi qu’un accord aurait été trouvé pour un transfert !

D’après leurs informations, le club allemand et Galatasaray ont trouvé un terrain d’entente pour le transfert du Marocain… Cependant, Amine Harit n’est pas encore convaincu à l’idée d’évoluer dans ce club pour le moment. A voir si l’OM va tenter une nouvelle offensive dans ce dossier !

🔴 Galatasaray 🇹🇷 est tombé d’accord avec Schalke 04 🇩🇪pour Amine Harit 🇲🇦 et tente de convaincre l’international Marocain. Le club Turc souhaite finaliser ce transfert dans les plus brefs délais.#TeamOM | #MercatOM | 🗞️ @sabahspor1 pic.twitter.com/fEGaj95JAG — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 18, 2022

Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! — Harit

Dans un entretien pour le Dauphiné Libéré début mai, le milieu offensif avait réaffirmé qu’il se sent bien à l’OM mais il confirme également l’intérêt d’autres clubs en Europe. A voir si Schalke 04 se résoudra à le lâcher aux Marseillais ou s’il visera au contraire le club le plus offrant. Villarreal a récemment été cité comme l’un des prétendants pour récupérer Amine Harit.

« Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. D’autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances (sourire). Amine Harit « Source: Dauphiné Libéré (02/05/2022)