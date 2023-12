Mercato OM : Un gros flop déjà sur le départ ?

L’Olympique de Marseille va se montrer actif durant le mercato hivernal. Les dirigeants marseillais n’ont toutefois pas une grande marge de manœuvre sur le plan financier. Un flop du marché des transferts estival serait déjà sur le départ.

L’Olympique de Marseille doit impérativement se renforcer durant le mercato hivernal. Le club marseillais pourrait être privé de six joueurs et non des moindres durant la CAN : Harit, Ounahi, Mbemba, Sarr, Ndiaye, Pape Gueye.

Sur le plan financier, l’OM n’aura pas forcément une grande marge de manœuvre pour recruter. La DNCG a d’ailleurs encadré la masse salariale du club marseillais. Les dirigeants olympien étudieront donc également des offres pour certains joueurs afin de s’offrir un peu d’oxygène financièrement.

Selon les informations de plusieurs médias argentins, un gros flop du mercato estival pourrait plier bagage dès le mois de janvier. Il suscite en tout cas l’intérêt du club d’Estudiantes, son club formateur. Des discussions seraient déjà en cours. Ce dossier ne sera toutefois pas simple car rappelons que l’argentin a été prêté par l’Inter avec une option d’achat obligatoire de 16 millions d’euros en cas de qualification de l’OM en Ligue des champions.

On doit trouver des joueurs polyvalents – Longoria

En conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a évoqué le mercato hivernal et les profils de joueurs recherchés : « Les postes ciblés lors du mercato. En 4-3-3 ou 3-5-2 ce n’est pas pareil. Il faut respecter l’ADN de l’entraineur, il y a des postes où l’on est court, latéral gauche par exemple. On a aussi une situation particulière avec la CAN, on doit faire avec ça et aussi la blessure de Valentin Rongier, a confié Longoria. On doit aussi renforcer les positions centrale pour pouvoir jouer aussi en 4-3-3. La situation économique conditionne le mercato comme le système de jeu. On doit trouver des joueurs polyvalents. L’équipe a été planifié pour un 4-4-2, ce ne va pas forcément en 4-3-3. On cherche des joueurs qui peuvent jouer dans différents systèmes. La situation économique, on est dans une situation confortable en terme de trésorerie, mais on doit penser au bilan de fin de saison. On n’est pas obligé de vendre pour recruter, on peut arriver au 30 juin identique à celui de la saison dernière. La C1 c’est aussi important, on a une équipe avec une masse salariale pour jouer cette compétition, on prend ce risque. On doit finir la saison avec 22/23 joueurs, on est donc à l’écoute pour libérer de la masse salariale pour la saison prochaine. On a des actifs de valeur. Ce n’est pas une nécessité de prendre des prêts mais cela peut être un choix« , a ajouté le président de l’OM.